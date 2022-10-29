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موسكو ستطرح مشاركة لندن في هجمات ضد نورد ستريم أمام مجلس الأمن

موسكو ستطرح مشاركة لندن في هجمات ضد نورد ستريم أمام مجلس الأمن
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنّ "موسكو ستلفت انتباه المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن، إلى سلسلة الهجمات الإرهابية ضد روسيا، في البحر الأسود وبحر البلطيق، بما فيها تلك التي تمت بمشاركة بريطانيا".

العالم - روسیا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحافيين، اليوم السبت، إنّ "الجانب الروسي ينوي لفت انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي نُفذت ضد روسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود، بما فيها تلك التي تمت بمشاركة بريطانيا".

وفي وقت سابق اليوم، اتّهمت روسيا، أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذ هجوم بمسيّرات استهدف أسطولها البحري في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، ما تسبب بـ"أضرار طفيفة" في إحدى السفن.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنّ "سفن أسطول البحر الأسود التي استهدفها نظام كييف بطائرات مسيّرة تشارك في ضمان أمن ممر الحبوب الذي يعد جزءاً من مبادرة دولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ" كييف هاجمت سفن أسطول البحر الأسود الموجود في سيفاستوبول بـ16 طائرة من دون طيار، وتم تدميرها جميعاً"، مشيراً إلى "تعرض كاسحة الألغام البحرية إيفان غولوبيتس لأضرار طفيفة".

ووقعت انفجارات في خطَّي الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، في أيلول/سبتمبر الماضي، المخصَّصين لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو "لن تعترف بما وصفتها أنها "نتائج زائفة"، بشأن التحقيق في حادثة أنابيب نورد ستريم، إذا لم يشارك خبراء روس فيه.

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موسكو ستطرح مشاركة لندن في هجمات ضد نورد ستريم أمام مجلس الأمن