عقد محكمة النظر في اتهامات مثيري اعمال الشغب الأخيرة في طهران

العالم - ايران

وبحسب المركز الإعلامي للقضاء ، فان محاكم النظر في ملفات المتهمين باعمال الشغب بدات منذ الأسبوع الماضي بأمر من رئيس السلطة القضائية وذلك بعد صدور لائحة اتهام المتهمين خلال الشهر الاخير.

وتصدر لوائح الاتهام بحق المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة في محاكم المحافظات المختلفة بناءً على الوثائق المتوفرة.

حتى الآن ، تم اصدار لوائح اتهام في 25 ملفا في كرمان ، و 89 ملفا في محافظة سمنان ، و 119 ملفا في محافظة زنجان ، و 105 ملفات في محافظة خوزستان ، و 55 ملفا في محافظة قزوين ، و 110 ملفات في محافظة كردستان ، و 315 ملفا في محافظة طهران و 201 ملفا في محافظة البرز على خلفية أعمال الشغب الأخيرة.

وبدأت اليوم السبت الجلسة الأولى للمحكمة التي تنظر في قضية عدد من المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة في محكمة طهران العامة والثورية .

وعلى هذا الأساس ، انعقدت صباح اليوم ، جلسة محكمة النظر في اتهامات عدد من مثيري الشغب برئاسة القاضي صلواتي في المحكمة العامة والثورية بطهران ، وبحضور مستشاري المحكمة ، والمتهمين ومحاميهم ، ومجموعة من ضباط قوى الامن الداخلي الذين جرحوا خلال الاشتباك مع مثيري الشغب وذوي شهداء الأمن.