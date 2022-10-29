مدن إيطالية تشهد احتجاجات شعبية ضد العقوبات على روسيا

العالم - أوروبا

أعلن رئيس جمعية "فينيتو-روسيا" بالمارينو زوكاتيلي، عن انطلاق تحركات اليوم السبت، في عدد من المدن الإيطالية ضد توريد الأسلحة إلى كييف، وانسحاب إيطاليا من حلف الناتو، فضلا عن رفع العقوبات المناهضة لروسيا.

وصرّح زوكاتيلي بذلك لمراسل وكالة "تاس" خلال تنظيم مسيرة صغيرة بالقرب من القنصلية الفخرية لروسيا الاتحادية في فيرونا.

وأشار إلى أن المبادرة "تهدف إلى التأكيد على أن السبيل الوحيد للسلام في أوكرانيا هو من خلال الدبلوماسية وليس من خلال إرسال أسلحة كما تفعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وأكد أن "فينيتو-روسيا" تعارض إمداد كييف بالأسلحة وهي ضد الناتو "الذي أصبح منظمة لا تروّج إلا للحرب ولزعزعة الاستقرار في العالم"، مؤكدا دعمه لروسيا وشعبها "باسم الدفاع عن القيم التقليدية المشتركة التي تتعرض للهجوم في الغرب".

أما في مدينة جنوه، وأمام مكتب شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، نظمت جمعية "ساحة الحرية جنوه" اليوم السبت نشاطا بهدف "مواجهة اندلاع الأزمة الاجتماعية والكشف أسبابها".

بدوره، قال ممثل الجمعية ليوناردو سينيغاليا لمراسل "تاس": "نحن نعارض المضاربات في سوق الطاقة التي تشمل عمالقة القطاع، ونعارض العقوبات التي هي السبب الرئيسي لزيادة التكاليف والتي اعتمدتها الحكومة الإيطالية امتثالا لتوجيهات الناتو، لقد قرّرت طبقاتنا الحاكمة أنه يمكننا التضحية بأمان باقتصادنا ومستقبلنا باسم القهر لواشنطن. وكل هذا في وقت يرتفع فيه مستوى التضخم ويقل عدد الأشخاص القادرين على تغطية نفقاتهم".

وأضاف أن حوالي 200 شخص شاركوا في المظاهرة.

وفي السياق ذاته، عُقدت يوم السبت اجتماعات صغيرة بالقرب من مبنى القنصلية العامة الروسية في باليرمو، وكذلك في بيسارو.

وبحسب وكالة الأنباء (ANSA)، على مقربة من نصب مذبح الوطن في روما، توجه عشرات الأشخاص اليوم السبت إلى مظاهرة صغيرة مناهضة للفاشية رافعين أعلام دونباس وملصقات كتب عليها: "أوقفوا النازية الأوكرانية"، الناتو، اخرجوا من أوكرانيا"، "توقفوا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة".

الجدير بالذكر أنه في هذه الأيام توافق الذكرى المئوية لمسيرة روما، مسيرة الحزب الوطني الفاشي في أكتوبر 1922، والتي بعدها وصل بينيتو موسوليني إلى السلطة.