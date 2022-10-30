من هو "محمد كامل الجعبري" منفذ عملية "كريات أربع" البطولية؟

العالم - فلسطين

قبل أيام من تنفيذ عمليته في مستوطنة “كريات أربع”، المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل، كتب محمد كامل الجعبري عدداً من المنشورات.

عدد كبير من الناس عبر المواقع والمنصات الاخبارية يبحثون عن اهم التفاصيل حول من هو محمد كامل الجعبري.

ومحمد كامل الجعبري (35 عاما)، من مدينة الخليل، متزوج وأب طفلين هما عبد الرحمن وسارة.

ويعمل “الجعبري” مدرسا لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل.

ومحمد الجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر أكتوبر/تشرين أول 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.

اعتقل الاحتلال إخوانه في سجون الاحتلال، ولم يترك صلاة الفجر منذ 15 عاما كما يؤكد شقيقه المبعد وائل.

وفي منشور له عبر “فيسبوك” قال محمد يوسف جوابرة: “في حوار قصير دار بيني وبين الشهيد محمد كامل الجعبري في مدرسة جواد الهشلمون عام 2018 , تناقشنا في قضية تحرير فلسطين ونبوءة الشيخ بسام جرار عام 2022م”.

وأضاف جوابرة “كنت أقنعه بحساب الجُمّل والأحرف وأن ذلك سيحدث فعلاً ولكنه رد علي ببضع كلمات لا أنساها وهي للراحل سيد قطب ( والله ان النصر فوق الرؤوس ينتظر كلمة كن فيكون ، فلا تشغلوا انفسكم بموعد النصر ، انشغلوا بمواقعكم بين الحق والباطل )”.

وأضاف: “وهل هناك أبلغ من فعل الشهيد !.. رحم الله الشهيدين سيد قطب ومحمد الجعبري وأسكنهما فسيح جناته ..”.

وفي أحد منشوراته التي كتبها في 20 أكتوبر/تشرين أول 2022، نشر الجعبري: “قال الرسول صلى الله عليه وسلم: للشهيدِ عندَ اللهِ ستُّ خصالٍ : يُغفرُ لهُ في أولِ دفعةٍ، ويَرى مقعدَهُ منَ الجنةِ، ويُجارُ منْ عذابِ القبرِ، ويأمنُ منَ الفزعِ الأكبرِ، ويُوضعُ على رأسِهِ تاجُ الوقارِ، الياقوتةُ منها خيرٌ منَ الدنيا وما فيها، ويُزوَّجُ اثنتينِ وسبعينَ زوجةً من الحورِ العينِ، ويُشفَّعُ في سبعينَ منْ أقاربِهِ”. وأفادت مصادر إسرائيلية أن منفذ عملة كريات اربع يدعى محمد كمال الجعبري وهو شقيق أسير مبعد إلى قطاع غزة. وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية:” أن منفذ عملية الخليل ينتمي لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس.

وفي حين لم يصدر تأكيد فلسطيني رسمي لهوية الشهيد، ذكرت مجموعة إخبارية، أن منفذ العملية هو الشهيد الشاب محمد كمال الجعبري، وهو معلم من بيت عينون في الخليل، وشقيقه أسير محرر مبعد إلى غزة.

كما نعى عشرات النشطاء والطلبة الشهيد محمد كمال الجعبري على منصات التواصل الاجتماعي وأشادوا بعمليته البطولية.

من جانبه قال الأسير المحرر وائل الجعبري شقيق منفذ عملية الخليل :” لهذه اللحظة لا يزال مصير اخي غامضا، ولا زلنا نتلقى الاخبار من الكيان الذي ينشر تارة نبأ استشهاده وأخرى اصابته.

وأضاف الجعبري في تصريح صحفي :” في كل الأحوال الشهادة أمنية ومكرمة وهذه طريق المؤمنين بعدالة قضيتهم، وكل منا يتمنى لو كان الشهيد.

وتابع:” إن كان أخي استشهد فهذا رداً على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة والقدس، مشيرا الى أن شعبنا الفلسطيني مضحي وسنبقى على الدرب حتى دحر الاحتلال.

وأكد الجعبري أن الخليل تقول الليلة كلمتها مدوية وتزلزل لأجل عزتها الأركان، وتثبت أنها دوما في طليعة وقلب الميدان.

كتيبة “أسود الحق” تتبنى عملية الخليل

وأعلنت مجموعة أطلقت على نفسها كتيبة “أسود الحق” التابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة “حماس”، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات أربع.

ونعت المجموعة، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، الشهيد محمد كمال الجعبري التي قالت إنه هو من نفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات 4.

وقالت كتيبة “أسود الحق” في الساعة السابعة وخمسون دقيقة قام محمد الجعبري ابن كتائب القسام، بتنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنة كريات أربع، ما أسفر عن مقتل صهيوني وإصابة آخرين.

وتوعدت الكتيبة، في بيانها، قوات الاحتلال بالمزيد من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، كما توعدت بقتل المزيد من الجنود والمستوطنين، ردا على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ماذا قالت “عرين الأسود” لـ”أسود الخليل”؟

في بيان سابق، دعت مجموعات “عرين الأسود” المقاوِمة واصفة إياهم بـ”أسود” بيت لحم والخليل لـ”يخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص”.

وورد ذلك في بيان مقتضب للمجموعة صدر في يوم السبت 15/أكتوبر/تشرين أول 2022.

وتعقيباً حول العملية، قال الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي لـ”قناة الأقصى”: الاحتلال يتخوف بشكل مستمر من مدينة الخليل.

وأضاف الريماوي: “عرين الأسود شكلت نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع الاحتلال”.

وتابع: “تمدد المقاومة إلى عمق الخليل يشكل نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع الاحتلال.. المقاومة في الضفة المحتلة تتصاعد بشكل مستمر ورقعتها تتوسع”.

وأردف بالقول: “نمط عمليات المقاومة في الضفة الغربية تؤخذ نمطًا من التخطيط، ونحن أمام جيل يشهد إجراءات الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء شعبنا ويعتبر أن المقاومة هي الوسيلة الأقوى للرد على الاحتلال”.

عملية إطلاق النار بمستوطنة “كريات أربع”

وأسفرت عملية إطلاق النار بمستوطنة “كريات أربع” عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن من بين المصابين المستوطن عوفر أوحانا وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وجاء في التفاصيل وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الصهيونية، أن عملية إطلاق النار استهدفت مشاة عند مدخل حي “غيفعات هأفوت” في المستوطنة، ما أسفر عن إصابة مستوطن ونجله فيما أصيب الآخرون خلال تقديمهم المساعدة لهما.

ومع وصول عناصر أمن إلى المكان، أقدموا على دهس فلسطيني قبل إطلاق النار عليه في المكان، ما أدى إلى استشهاده.

وادعى بن غفير من خلال تغريدة على “تويتر” أن منزله تعرض لهجوم بإطلاق نار، الأمر الذي فندته قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد الجعبري في بيت عينون بالخليل وسط تعزيزات عسكرية وأمنية صهيونية كبيرة.

وفي تفاصيل العملية، تحدثت تقارير عبرية في البداية عن إصابة مستوطنين اثنين، قبل أن يتحدث موقع “واللا” العبري عن ارتفاع عدد المصابين إلى ستة أحدهم حالته حرجة أعلن صحفيون، عن مقتله قبل أن يجري الحديث عن محاولات لإنعاشه، ولاحقًا أعلن رسميًّا عن مقتله.

وحسب الإعلام العبرية؛ وقعت العملية قرب حي جفعات آفوت حين أطلق فلسطيني النار على مستوطنَين (أب وابنه) داخل محل بقالة، وأصيب أحدهما بحالة حرجة والآخر متوسطة، ومن ثم قدم جنود ومستوطنون آخرون اشتبك معهم فأصاب 4 منهم قبل استشهاده.

وذكرت مواقع للمستوطنين أن منفذ العملية اشتبك مع الجنود بالمكان لـ 5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين.

وأفاد المراسل العسكري لـ”معاريف” أن الهجوم وقع على حاجز عسكري قرب مستوطنة كريات أربع ولم يستهدف المستوطنة، وقال: “هناك اشتباه بوجود منفذ آخر شارك بالعملية”.

إلى ذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سيارة إسعاف في الخليل، وأصابت ضابط إسعاف برصاصة في كتفه أثناء تأديته لعمله وجارٍ نقله لمستشفى الأهلي.

وأفادت أنه ورد بلاغ بوجود مصاب في منطقة وادي الغروس بالقرب من مستوطنة كريات أربع، وبعد وصول سيارة إسعاف للمنطقة لإخلاء المصاب أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، وأصابت المسعف بالرصاص الحي بكتفه.

وفي أعقاب أنباء العملية، شهدت الخليل احتفالات فلسطينية وتوزيع حلويات؛ ابتهاجا بعـملية إطلاق النار في مستوطنة “كريات أربع”، التي تمثل تطورًا في حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة عبر انتقالها من الشمال إلى الجنوب.

واستشهد 10 فلسطينيين، وأصيب 12 جنديًّا ومستوطناً، في 544 عملاً مقاوماً و214 نقطة مواجهة، خلال الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وتوزعت العمليات الفدائية كالتالي: 35 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وعمليتا طعن، إضافةً لـ200عملية إلقاء حجارة، و31 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وأحصيت 33 عملية صد لاعتداءات المستوطنين، و21 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس تواليًا.