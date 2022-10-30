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عملية بطولية وسط الخليل ومراسل العالم يكشف التفاصيل

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في رأم الله إن مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة مازالت محاصرة من قبل قوات كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

وأضاف، أن قوات الاحتلال تقوم بحملة اقتحامات ومداهمة وتفتيش متكررة، للمنازل في مدينة الخليل بحثا عن مساعدين لمحمد كامل الجعبري منفذ عملية "كريات أربع".

واوضح مراسل العالم، أن كيان الاحتلال الاسرائيلي، يعتبر عملية "كريات أربع"، خطر حقيقي، لانها وحدت ساحات الضفة الغربية من الشمال الى الجنوب عبر المقاومة بالسلاح.

واشار مراسلنا، الى أن مدينة الخليل في الضفة الغربية يقطنها مليون ومئتي ألف فلسطيني، وهي محادية للاراضي 48 وتقع فيها اكبر مستوطنة في الضفة ما تسمى بـ "كريات أربع".

واوضح مراسل العالم، أن عملية "كريات أربع" وقعت بالقرب من منزل عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

هذا وقتل مستوطن واصيب خمسة آخرون إثر عملية إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع في الخليل بالضفة الغربية.

واستشهد في العملية المنفذ محمد الجعبري، فيما يجري البحث عن مقاومين آخرين يشتبه في أنهم شاركوا في العملية في محيط منزل عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير. واشتبك الجعبري مع جنود الاحتلال لمدة خمس دقائق بعد إطلاقه النار على المستوطنين. وطلبت شرطة الاحتلال من بن غفير وعائلته إخلاء المنزل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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