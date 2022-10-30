الرئيس الأسد يصدر مرسومين جديدين

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

العالم- سورية

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (286)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (257) تاريخ 2-10-2022 المتضمن تسمية أعضاء مجالس المحافظات.

وعلى محاضر جلسات مجالس المحافظات.

وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس المحافظات وفق الآتي:

اسم المحافظة اسم رئيس المجلس

1دمشق - محمد إياد الشمعة ابن أحمد وليد

2حلب - محمد حجازي ابن عبد القادر

3ريف دمشق - إبراهيم جمعة ابن محمد

4حماة - إبراهيم معلا ابن كاسر

5حمص - فواز الهاشمي ابن عبد الحميد

6الحسكة - عيد الصالح ابن سالم

7إدلب - عبد الخالق الحسين ابن عبد الرحمن

8دير الزور - أسعد الطوكان ابن يزيد

9درعا - منهل الفاضل المحاميد ابن أحمد

10اللاذقية - تيسير حبيب ابن كامل

11الرقة - محمد الزعيتر ابن إسماعيل

12طرطوس - عليا محمود ابنة عيسى

13القنيطرة - هشام قات ابن أكرم

14السويداء - رسمي العيسمي ابن حمد

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

نص المرسوم الثاني:

المرسوم رقم (287)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (258) تاريخ 2-10-2022 م المتضمن تسمية أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات.

وعلى محاضر جلسات مجالس مدن مراكز المحافظات.

وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات وفق الآتي:

اسم المدينة اسم رئيس المجلس

1حلب - معد المدلجي ابن ثابت

2حماة - مختار حوراني ابن عارف

3حمص - عبد الله البواب ابن إحسان

4الحسكة - عدنان خاجو ابن عبد الكريم

5إدلب - مرهف أصفري ابن مروان

6دير الزور - جرير كاكاخان ابن أحمد

7درعا - أمين العمري ابن شحادة

8اللاذقية - حسين زنجرلي ابن خالد

9الرقة - عبد القادر سليمان ابن أحمد

10طرطوس - محمد زين ابن خالد

11السويداء - شحاذة حاتم ابن محمد

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد