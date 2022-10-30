الرئيس الأسد يصدر مرسومين جديدين

العالم- سورية
وفيما يلي نص المرسومين:
المرسوم رقم (286)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (257) تاريخ 2-10-2022 المتضمن تسمية أعضاء مجالس المحافظات.
وعلى محاضر جلسات مجالس المحافظات.
وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس المحافظات وفق الآتي:
اسم المحافظة اسم رئيس المجلس
1دمشق - محمد إياد الشمعة ابن أحمد وليد
2حلب - محمد حجازي ابن عبد القادر
3ريف دمشق - إبراهيم جمعة ابن محمد
4حماة - إبراهيم معلا ابن كاسر
5حمص - فواز الهاشمي ابن عبد الحميد
6الحسكة - عيد الصالح ابن سالم
7إدلب - عبد الخالق الحسين ابن عبد الرحمن
8دير الزور - أسعد الطوكان ابن يزيد
9درعا - منهل الفاضل المحاميد ابن أحمد
10اللاذقية - تيسير حبيب ابن كامل
11الرقة - محمد الزعيتر ابن إسماعيل
12طرطوس - عليا محمود ابنة عيسى
13القنيطرة - هشام قات ابن أكرم
14السويداء - رسمي العيسمي ابن حمد
المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نص المرسوم الثاني:
المرسوم رقم (287)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 م ولاسيما الفقرة 3 من المادة (20) منه، وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (258) تاريخ 2-10-2022 م المتضمن تسمية أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات.
وعلى محاضر جلسات مجالس مدن مراكز المحافظات.
وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يسمى السادة التالية أسماؤهم رؤساء لمجالس مدن مراكز المحافظات وفق الآتي:
اسم المدينة اسم رئيس المجلس
1حلب - معد المدلجي ابن ثابت
2حماة - مختار حوراني ابن عارف
3حمص - عبد الله البواب ابن إحسان
4الحسكة - عدنان خاجو ابن عبد الكريم
5إدلب - مرهف أصفري ابن مروان
6دير الزور - جرير كاكاخان ابن أحمد
7درعا - أمين العمري ابن شحادة
8اللاذقية - حسين زنجرلي ابن خالد
9الرقة - عبد القادر سليمان ابن أحمد
10طرطوس - محمد زين ابن خالد
11السويداء - شحاذة حاتم ابن محمد
المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 4-4-1444 هجري الموافق لـ 30-10-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد