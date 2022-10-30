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إستئناف الرحلات الجوية من مشهد الى دمشق بعد توقف لبضعة أشهر

إستئناف الرحلات الجوية من مشهد الى دمشق بعد توقف لبضعة أشهر
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير العلاقات العامة بمطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران عن استئناف الرحلات الجوية من هذا المطار الى العاصمة السورية دمشق بعد انقطاع دام عدة أشهر.

العالم - إيران

وقال حسن جعفري إن الرحلة الأولى إلى دمشق بسوريا، بعد انقطاع دام عدة أشهر، انطلقت اليوم الأحد من مطار مشهد بواسطة شركة طيران "معراج" في الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي (11:15 بتوقيت غرينتش).

واضاف: مع استئناف الرحلات الجوية من مشهد المقدسة إلى سوريا لزيارة الأماكن الدينية فيها، ستنطلق رحلة واحدة من مطار مشهد إلى دمشق كل أسبوع، ووفقا للبرنامج المرسوم سيزور سوريا 110 أشخاص أسبوعياً انطلاقا من مدينة مشهد.

وقال مدير العلاقات العامة في مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي في مشهد: إن رحلة العودة ستتم بعد 6 أيام.

يشار إلى أن الرحلات الجوية إلى سوريا توقفت منذ حزيران من العام الحالي.

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