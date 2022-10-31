الفلبين .. حصيلة ضحايا العاصفة ’نالغي’ ترتفع إلى 98 قتيلا

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وكما أفادت وكالة سبوتنيك أجلي السكان في المنطقة الساحلية بالعاصمة مانيلا، بينما تم تعليق الدراسة لجميع المراحل، وفقا لمكتب رئيس البلدية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في أحدث نشرة لها، من سيول واسعة النطاق وانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة قد تطال أيضا منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة.

أجبرت "نالغي" أكثر من 12100 شخص على الإخلاء، وما زال العديد منهم في الملاجئ المؤقتة البالغ عددها 113 والتي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد.

وتضرر ما يقرب من 3500 منزل من جراء العاصفة، في حين دمر 689 منزلا.

وتضرر أكثر من 70 طريقا و16 جسرا و58 ميناء بحريا، كما تم الإبلاغ عن حالات انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

في ديسمبر الماضي، اجتاح إعصار راي البلاد، وهو من الفئة الخامسة، مما أسفر عن مقتل 407 وإصابة أكثر من 1100.

وقد دفع إعصار "راي" 300 ألف شخص إلى الهروب من ديارهم للنجاة بأنفسهم، عندما وصل الإعصار إلى السواحل الجنوبية الشرقية للجزر، بسرعة 195 كيلومترا في الساعة.

ووصفت فرق الإسعاف المشاهد بأنها "مجزرة بكل معنى الكلمة".