رئيس وزراء العراق للقادة الأمنيين: يجب التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى أمس الأحد، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد، وترأس اجتماعاً أمنياً للقادة العسكريين".

وأضاف، أن "السوداني استمع الى عرض موسع عن سير الخطط الأمنية والعسكرية التي تنفذها القوات العراقية البطلة، في مختلف قواطع العمليات، والتحديات التي تواجهها".

وأشاد السوداني بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، وجهودها في محاربة بقايا فلول "داعش" الإرهابية، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية"، مثمنا تضحيات الشهداء وعوائلهم، وكذلك تضحيات الجرحى الأبطال الذين قدموا صورة بطولية ناصعة للعراق".

وأكد أن "الشعب مصدر السلطات والدستور العراقي واضح وصريح في التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية للشعب"، موضحا أن "من واجب الدولة وجميع سلطاتها الحفاظ على هذه الحقوق".

وشدد على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، بما يحقق الأمن المتكامل في عموم العراق"، لافتا الى أن "الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد، من خلال استثمار الطاقات والثروات".

ووجّه القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، وإجراء زيارات ميدانية مكثفة إلى قواطع العمليات للوقوف على جاهزية القوات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم، وإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين".