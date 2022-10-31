الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء العراق للقادة الأمنيين: يجب التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين

رئيس وزراء العراق للقادة الأمنيين: يجب التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهات للقادة الأمنيين، فيما شدد على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى أمس الأحد، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد، وترأس اجتماعاً أمنياً للقادة العسكريين".

وأضاف، أن "السوداني استمع الى عرض موسع عن سير الخطط الأمنية والعسكرية التي تنفذها القوات العراقية البطلة، في مختلف قواطع العمليات، والتحديات التي تواجهها".

وأشاد السوداني بمهنية القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، وجهودها في محاربة بقايا فلول "داعش" الإرهابية، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية"، مثمنا تضحيات الشهداء وعوائلهم، وكذلك تضحيات الجرحى الأبطال الذين قدموا صورة بطولية ناصعة للعراق".

وأكد أن "الشعب مصدر السلطات والدستور العراقي واضح وصريح في التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية للشعب"، موضحا أن "من واجب الدولة وجميع سلطاتها الحفاظ على هذه الحقوق".

وشدد على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، بما يحقق الأمن المتكامل في عموم العراق"، لافتا الى أن "الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد، من خلال استثمار الطاقات والثروات".

ووجّه القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، وإجراء زيارات ميدانية مكثفة إلى قواطع العمليات للوقوف على جاهزية القوات العسكرية والاهتمام بالمقاتلين ومعالجة مشاكلهم، وإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين".

روابط ذات صلة

السوداني يؤكد على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة

السوداني: لا خطوط حمراء أمام أي ملف فساد

السوداني يفصح عن ذمته المالية والنزاهة تكشف التفاصيل

رئيس الوزراء العراقي يدين الهجوم الإرهابي في شيراز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار منزلي في كولورادو

اليمن..استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية للعرس الجماعي الثالث الأكبر في صنعاء

مصر.. انزعاج النظام من الدعوات إلى التظاهر تزامناً مع قمة المناخ

استشهاد طفل يمني برصاص قناصة مرتزقة العدوان في تعز

الرياض تلجم محاولات التصعيد جنوباً.. الهدنة أولوية؟

بري: سأدعو مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية