إيران.. حملات التلاعب وحرب الروايات

العالم – نوافذ

صفحات مشبوهة وحسابات وهمية لاثارة فتن وتأجيج خطابات كراهية وعنف.. صفحات وظيفتها بث مواد تخربية لنشر فوضى وتخريب سمعة وتعميق صراع وتفتيت دول وتقسيم مجتمعات.

هذا ما تتعرض له دول وشعوب تدافع عن حقوقها وحريتها وكرامتها عبر ضباب الكتروني يحركه استكبار بادوات من مرتزقة وعملاء وما الجمهورية الاسلامية في إيران إلا أكثر الدول استهدافا بالتحريض على الحرب عليها، للنيل من نهج يحفظ سيادتها ودور يدرء عنها كل خطر وعدوان.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الحرب الاعلامية التي تستهدف الجمهورية الاسلامية في الأيام الأخيرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

هادي قبيسي – باحث سياسي

د. علي فضل الله – أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي

عبد الله الأحمد – باحث بالشؤون الدولية