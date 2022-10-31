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القضاء على 6 عصابات لتهريب السلاح غرب ايران

القضاء على 6 عصابات لتهريب السلاح غرب ايران
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد حرس الحدود بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) القضاء على 6 عصابات لتهريب السلاح والعتاد في غضون الاشهر السبعة الماضية.

العالم - ايران

واشار العميد كياست سبهري في تصريح الى تفكيك عصابتين لتهريب السلاح مؤخرا في الحدود الغربية لمحافظة كرمانشاه.

واوضح انه تم ضبط 38 مسدسا من احدى العصابتين، كما تم ضبط 35 مسدسا و5 رشاشات كلاشينكوف من عصابة ثانية ، والقاء القبض على اثنين من المجرمين من ذوي السوابق وتوقيف سيارتين.

وقال قائد حرس الحدود بمحافظة كرمانشاه: انه منذ العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس ٢٠٢٢) تم القضاء على 6 عصابات لتهريب السلاح والعتاد الحربي واعتقال 21 متهما وتسليمهم الى القضاء، مشيرا الى انه تم خلال هذه الفترة ضبط 400 سلاح ناري من هذه العصابات.

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