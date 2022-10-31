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تفاصيل جديدة عن اعتقال العنصر الثاني لهجوم شاهجراغ الإرهابي

تفاصيل جديدة عن اعتقال العنصر الثاني لهجوم شاهجراغ الإرهابي
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن المساعد السياسي والأمني ​​والاجتماعي لمحافظة فارس عن اعتقال الشخص الثاني المتورط في العملية الإرهابية التي طالت زوار مرقد شاهجراغ (ع) والذي كان له تأثير على دعم الشخص الأول وإبلاغه بخطط للقيام بأعمال إرهابية. 

العالم - ايران

قال إسماعيل محبي بور : بعد ما يقرب من 100 ساعة من العمل الاستخباري المكثف مع رعاية الموارد الوقائية من قبل اجهزة الاستخبارات ، بما في ذلك المديرية العامة للاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري والشرطة، والتنسيق الوثيق مع الجهاز القضائي، والذي تم تحت إدارة المحافظة ، تم اعتقال العنصر الثاني الداعم للإرهابي الأول الذي ارتاكب جريمة شاهجراغ .

واضاف : هذا الشخص لم يدخل مرقد شاهجراغ ، لكن كان له تأثير على دعم الشخص الأول وقد أبلغ الارهابي بالخطط.

وقال المساعد السياسي والأمني ​​والاجتماعي لمحافظة فارس: قبل أي إجراء تم وضع هذا الشخص تحت الاشراف الكامل من قبل الاستخبارات وحرمانه من إمكانية التنقل بحرية، وأخيرا مساء الأحد تم اعتقاله من قبل قوى الامن بمحافظة فارس.

وأكد محبي بور: إن العمل الاستخباري للأجهزة فيما يتعلق بكل القرائن والجذور والعوامل الداعمة والميسرين مستمر بقوة، وسنسلم كل عوامل هذه الجريمة الإرهابية إلى العدالة.

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