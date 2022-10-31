الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. مشاهد فاضحة وتقليد أعمى في هالوين الرياض

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أقيمت ضمن فعاليات “موسم الرياض” المثير للجدل بالسعودية، حفلةُ تنكر “هالوين” وبأزياء فاضحة، حيث نشر سعوديون صورهم وهم يرتدون أزياء تنكرية خلال فعاليات تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

روابط ذات صلة

احتفالات الهالوين في السعودية تثير ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

باحث وناشط سعودي ينتقد تركي آل الشيخ لهذا السبب + فيديو

مواسم الترفيه في السعودية.. تغطية لانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الناشطين

شاهد/ حكم قاس على إمام الحرم المكي لانتقاده هيئة الترفيه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. كنعاني لمراسل العالم: نرفض التدخل الأجنبي ونحذر السعودية

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من الطلاب يوم الاربعاء

لبنان إلى مرحلة غموض غير بنّاء 

فيديوغرافيك.. مشاهد فاضحة وتقليد أعمى في هالوين الرياض

"لقاء المعارضة":إشغال الشعب وخداع الرأي العالميّ لن يغسل يدي ابن سلمان مما تلطخت به من دماء الأبرياء

سوتشي تستضيف اجتماعا ثلاثيا بين بوتين وعلييف وباشينيان