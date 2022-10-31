عون: اعتماد بيروت مقرا للمكتب الاقليمي في الشرق الاوسط دليل على ثقة العالم بلبنان

العالم _ لبنان

من جهتها،‏ اشادت موشيكيوابو بالدور الذي لعبه الرئيس عون في اختيار بيروت مقرا للمكتب الاقليمي للمنظمة في الشرق الاوسط، ووصفت العاصمة اللبنانية بالمنارة المشعة في المنطقة.

وقالت موشيكيوابو: نحن مسرورون لوجودنا هنا في بيروت مع سفارتنا الخاصة، وايضا للبدء بنشاطات المنظمة في لبنان والمنطقة، لذلك فإن هذه الزيارة بالنسبة لي بالغة الأهمية.

‏الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في المنظمة الفرانكوفونية جرجورة حردان اشار الى ان هذا المشروع الذي تأخر، ما كان ليبصر النور لولا الإرادة الصلبة لرئيس الجمهورية اللبنانية والامينة العامة للفرانكوفونية، والتزام وتفاني واحتراف فرق العمل التي تساعدهما.