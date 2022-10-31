سوريا تدق ناقوس الخطر بعد انتشار مرض الكوليرا

خاص العالم

انتشار بدت الظروف في الآونة الاخيرة شديدة الملائمة له، واذ تحاول الحكومة السورية بتوعية المواطنين بالارشادات الوقائية واعلان توفر الادوية واللقاحات اللازمة، تبدو الحاجة ماسة الى حلول جذرية تتيح حصول المواطنين على مياه نظيفة للشرب وري مزروعاتهم والوقاية الشاملة من المرض في ظل حصار اقتصادي جائر يحرم السوريين من الادوية واللقاحات.

يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: معاون مدير الامراض السارية في وزارة الصحة السورية الدكتور هاني اللحان.

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