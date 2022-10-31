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باحثون صينيون يبتكرون علاجا تجريبيا يقضي على الاكتئاب في ساعتين فقط

باحثون صينيون يبتكرون علاجا تجريبيا يقضي على الاكتئاب في ساعتين فقط
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

طور فريق من الباحثين دواء جديدا مضادا للاكتئاب، بإمكانه القضاء عليه في غضون ساعتين فقط.

العالم _ منوعات

وتوصل العلماء من جامعة "نانجينغ" الطبية في الصين إلى الدواء الذي يحمل اسم "ZZL-7" بعدما أثبت فاعليته على فئران المعمل، بحسب ما جاء في بحثهم المنشور في مجلة "Science" العلمية، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وتتخلص مهمة الدواء الجديد في رفع معدلات "السيروتونين" في قشرة الفص الجبهي الأنسي في الدماغ، عن طريق منع اتصال كميات "السيروتونين" بإنزيم "أكسيد نتريك السنثيز" العصبي.

ومعظم الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج الاكتئاب تقلل من تأثيره بفع معدلات "السيروتونين" عن طريق استهداف النواقل الخاصة به، لكن لسوء الحظ قد تستغرق هذه الأدوية عدة أسابيع كما أنه قد يكون لها تأثير، ويمكن أن يكون لها أيضا آثار جانبية خطيرة، مثل زيادة خطر الانتحار.

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