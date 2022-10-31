شاهد/فضيحة التحرش بموسم الرياض..اصلاحات بن سلمان أتت ثمارها!

العالم- السعودية

ووقعت "فوز العتيبي" ضحيةً للتحرش العنيف الذي ظهر بالمقطع الصادم، رغم تواجد زوجها معها.

وظهر أحمد الموسى زوج فوز، وهو يحاول حمايتها وتطويقها بذراعيه، لعدم اقتراب المتحرشين منها.

إلا أنه فشل في ذلك بسبب كثرة التجمهر حولهما، ما دفع رجال الأمن والتنظيم داخل موسم الرياض، للتدخل وانتشالها من وسط الزحام.

التحرش الجماعي في السعودية

ووقعت حوادث التحرش بالنساء في موسم الرياض وحفل الهالوين بالأماكن العامة في السعودية من بينها تحرش جماعي بالسعودية المشهورة على مواقع التواصل ليان عبدالله في حفل الهالوين.

وظهرت ليان عبدالله في الفيديو وهي منهارة وتبكي، متوعّدةً بفضح المتحرشين ومحاسبتهم بإبلاغ السلطات عنهم.

وانطلق "موسم الرياض" للمرة الأولى في عام 2019، إذ أقيم ما بين الـ11 من شهر أكتوبر والـ18 من شهر يناير لعام 2020، وشهد نجاحاً كبيرا.

وتفاعل سعوديون مع فيديو الحفلة الغريبة عن مجتمعهم وعلق العتيبي: "صرنا نقلد بكل شيء حتى بالهالووين.. أتمنى أن يتم إغلاق هذا الموسم القذر الذي شوهت فيه صورة السعودية بالتحرش وقلة الحياء والدين".

وقال آخر: "المجتمع حفلة تنكر كبيرة كل من بها يستر وجهه بـ قناعه".

وخاطب ثالث المشاركين بحفل التنكر: "هل أنتم راضون على أنفسكم.. راضون أنكم مسلمون وتحتفلون بعيد وثني".

واستدرك: "بالله عليكم ما اهتزء فيكم شي؟! ما جرحتوا عقيدكتم؟! ولا مع باقي القطيع هو تنكر ووناسة لا تدخلون بالنية".

وعقب "د.هزاع أباقرين": " هذه التصرفات لا تليق بمجتمعنا السعودي العظيم".