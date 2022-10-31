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وزير الخارجية الايراني يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير روسيا الجديد

وزير الخارجية الايراني يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير روسيا الجديد
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

قدم السفير الروسي الجديد في طهران "اليكسي دو داف" نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبد اللهيان.

العالم - ايران

والتقى السفير الروسي الجديد لدى جمهورية إيران الإسلامية ، أليكسي دوف ، بوزير الخارجية ، حسين أميرعبد اللهيان ، في بداية مهمته في طهران اليوم (الاثنين) وسلم نسخة من أوراق اعتماده له.

وحل اليكسي دوف محل السفير الروسي السابق لدى طهران لوان جاغاريان الذي كان قد التقى قبل اسبوعين وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان بمناسبة انتهاء مهام عمله .

واعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى استقباله السفير الروسي الجديد في طهران ، اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين رئيسي إيزان وروسيا بانهما عامل لدفع العلاقات بين البلدين واشار الى الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات معربا عن أمله في أن يشهد مستوى العلاقات بين البلدين نموا يتناسب مع الطاقات المتاحة .

بدوره أشار السفير الروسي الجديد في هذا اللقاء إلى مستوى وأبعاد التعاون الواسع بين البلدين وأكد عزم الحكومة الروسية على النهوض بالعلاقات بين البلدين.

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