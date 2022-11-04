طرق سحرية لتنظيف الملابس البيضاء

العالم - منوعات

فقط ستحتاجين إلى معرفة طريقة تنظيف الملابس البيضاء بأكثر من طريقة.

تنظيف الملابس البيضاء بكربونات الصوديوم:

وهذه هي إحدى الطرق الفعّالة والمجربة من الطرق الفعالة في الحصول على ملابس ناصعة البياض وخالية من البقع.

- ابدئي بنقع الملابس البيضاء في الكمية المناسبة من المياه المضاف إليها مقدار ربع كوب من كربونات الصوديوم.

- والآن قومي بغسل الملابس بالطريقة العادية التي تستخدميها دومًا.

- أيضًا يمكنك استخدام الكربونات آثناء عملية الغسيل بوضع ربع كوب من الكربونات في الغسالة آثناء غسل الملابس البيضاء.

- الطريقة الثالثة لاستخدام الكربونات هي قيامك بعمل عجينة من الكربونات بإضافة القليل من الماء إليها ثم قومي بوضعها على مكان البقع للتخلص منها.

تنظيف الملابس البيضاء بالخل الأبيض:

والخل الذي يُعرف بمفعوله السحري في المطبخ يقدم طريقة جديدة من طرقه السحرية ويقوم بالحصول على ملابس ناصعة البياض.

- قومي فقط بوضع نصف كوب من الخل في الغسالة آثناء الغسيل واتركي غسالتك تقوم بالمتبقي.

- يمكنك أيضًا القيام بنقع الملابس البيضاء في الماء المضاف المخلوط بالخل وذلك قبل غسلها بساعتين.

- تجنبي استخدام الخل العادي فهو يحتوي على درجة من الألوان.

تنظيف الملابس البيضاء بماء الأكسجين:

ماء الأكسجين معروف بقوته في تخفيف المواد المركبة، وهو ما ينطبق على الدهون التي تصيب الملابس.

- قومي بوضع ربع كوب من ماء الأكسجين بتركيز 3% في الغسالة أثناء غسيل الملابس البيضاء، ويمكنك شراء ماء الأكسجين من الصيدليات.

الملابس البيضاء ونصف ليمونة!

نصف ليمونة كافية جدًا لطبق من السلطة لجعله يتألق في مذاقه، لكنّها أيضًا تجعل الملابس تتألق ببياضها.

- قومي بتقطيع ليمونة إلى نصفين ووضعها بالغسالة أثناء غسيل الملابس البيضاء.

- أيضًا يمكنك استخدام ملعقتين من ملح الليمون بدلًا من الليمون الطبيعي.

- يمكنك أيضًا القيام بغلي الملابس البيضاء مع كوب من عصير الليمون، وإطفاء النار عليها وتركها لنقعها ساعة من الزمن.

الإسبرين يريح ملابسك البيضاء أيضًا!

إن كان الإسبرين مفيد لكِ في أوقات مرضك ويخلصك من آلامك، فهو أيضًا مفيد لملابسك ويخلصها من اتساخها.

- قومي بتكسير أربع حبات من الإسبرين وتفتيتها وسحقها ووضعها في كوب من الماء وإذابتها وإضافتها للغسيل أثناء غسله.

الشمس وتأثيرها على الملابس البيضاء:

لا تعتمدي على غسالتك في كل شيء، فمرحلة تجفيف الملابس بالغسالة قومي بإلغائها، واتركي ملابسك كي تجف وهي مقلوبة على ضوء الشمس الساطع وهي طريقة فعالة لتلافي التأثيرات الجانبية للمواد المبيضة المسببة لتلف الملابس على المدى الطويل.

تنظيف الملابس البيضاء بصودا الخبز:

- قومي بنقع الملابس البيضاء في أربع لترات من الماء مع إضافة كوب واحد فقط من صودا الخبز إلى الماء.

- قومي بإخراج الملابس بعد أن تلاحظين تحول الملابس إلى اللون الأبيض الناصع.

زهرة الملابس، صديق جديد للملابس البيضاء:

يمكن الاحتيال على اللون الباهت الأصفر بلون أبيض مائل للزرقة، باستخدام زهرة الغسيل، حيث تعمل هذه المادة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء، وعكسها كأشعة فوق البنفسجية بالضوء، فتبدو الملابس بيضاء ضاربة للزرقة.

تجنبي استخدام الكلور مع ملابسك البيضاء:

من أشهر الأخطاء الدائمة والشائعة في التعامل مع الملابس البيضاء، فاستخدام الكلور المخفف يُسبب اصفرارها، فقد تعمل على تبيض الملابس عند أول استعمال، ولكن تكرار استخدمها سوف يُسبب احتراق النسيج واصفراره وتلف الملابس وقصر عمرها الافتراضي.