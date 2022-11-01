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قبيل قمة الجزائر.. بوتين يخاطب قادة نصف مليار عربي

قبيل قمة الجزائر.. بوتين يخاطب قادة نصف مليار عربي
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر.

العالم - روسيا

وقدم الرئيس الروسي رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية في الجزائر،مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بوتين في رسالته "إن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة".

وأضاف، أن "عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض، تكتسب زخما".

وأكد الرئيس الروسي على أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية، قائلا إن "دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد الأهمية في هذه العملية".

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