لجنة الاعتصام بالمهرة الیمنیه تلوّح بالعمل العسكري لإخراج القوات الأجنبية

العالم – الیمن

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ علي الحريزي، رئيس اللجنة لمناقشة التطورات والأحداث الجارية في المحافظة.

وأكدت اللجنة التي تضم كبرى مكونات المهرة القبلية والسياسية والاجتماعية المناهضة للوجود الأجنبي، تمسكها بخروج القوات الأجنبية ورفضها مساعي جر المحافظة للفوضى.

وشدد الاجتماع على العمل كالفريق الواحد خلف رئيس لجنة الاعتصام السلمي، وتحقيق الأهداف المنشودة، والمتمثلة بخروج كافة القوات الأجنبية من المحافظة.

ولفت الاجتماع إلى أن "رحيل القوات الأجنبية من محافظة المهرة هو هدف لجنة الاعتصام السلمي"، محذراً أنه: "إذا لم تستجب تلك القوات بالعمل السلمي فإن لجنة الاعتصام جاهزة للعمل العسكري لتحقيق أهداف لجنة الاعتصام".

الاجتماع جاء بعد يوم على قرار السعودية تعيين محسوب على ميليشيا الانتقالي قائدا لمحور الغيضة العسكري ضمن مخطط يهدف لتسليم محافظة المهرة الواقعة عند تقاطع بحر العرب والمحيط الهندي للميليشيا التابعة للإمارات.