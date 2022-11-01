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فيديوغرافيك.. رؤية سياسية شبه معدومة في كيان الاحتلال

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

الرؤية السياسية في كيان الاحتلال تبدو شبه معدومة، خصوصا في ظل صراع الأحزاب والأجنحة، وأبرز المتقدمين للفوز وتشكيل الحكومة، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سقط في آخر حكومة له بسبب الفشل الحكومي وقضايا الفساد التي تلاحقه.

العالم - كيان الاحتلال

يائير لابيد ونفتالي بينيت فشلا في تحييد نتنياهو سياسيا

نتنياهو صعد معارضته ضد الحكومة الأخيرة حتى أسقطها

نتنياهو يعول على الخوف من الفراغ للعودة للحكم من جديد

تهم الفساد تلاحق نتنياهو رغم محاولاتته العديدة للتفلت منها

آخر حكومة لنتنياهو سقطت جراء تظاهرات حاشده ضده

لابيد يعول على أحزاب الوسط للتغلب على نتنياهو

حكومة بينيت ولابيد اعتمدت على التطبيع لكسب الشارع

مشاريع الاستيطان استمرت في ظل حكومة بينيت ولابيد

أراضي الضغة الغربية باتت ضمن الوعود الانتخابية في كيان الاحتلال

كيان الاحتلال فشل في محاولة تصدير أزمته السياسية إلى الخارج

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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