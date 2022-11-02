هولندا ستعيد 12 إمرأة و28 طفلاً من عائلات تنظيم داعش الارهابي من سوريا

العالم - سوريا

واوضحت الحكومة في رسالة إلى البرلمان "سيتم توقيف النساء بعد وصولهن إلى هولندا ومحاكمتهن" مشيرة إلى أنها تهدف من خلال هذه العملية إلى "منع إفلات المشتبه بهن الاثني عشر من العقاب".

واوصت محكمة روتردام (غرب) في أيار/مايو، الحكومة بإعادة هؤلاء النساء خلال أربعة أشهر أو تقديم التزام ملموس بهذا الصدد.

ولم توضح الحكومة "لأسباب تتعلق بأمن وخصوصية الأشخاص المعنيين" المكان الذي ستأتي منه هذه المجموعة.

تعيش عائلات الارهابيين الذين أسروا أو قتلوا في سوريا والعراق غالباً في مخيمات تديرها المجموعات الكردية.

وتعتبر إعادة عائلات الارهابيين قضية حساسة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا.

في مطلع عام 2022، أعادت الحكومة الهولندية خمس نساء من تنظيم داعش الارهابي وأطفالهن الأحد عشر من مخيم روج في شمال شرق سوريا.

واعيدت أول امرأة إلى هولندا من سوريا في حزيران/يونيو 2021 بصحبة طفليها، وهي متحدرة من مدينة غودا في غرب هولندا. وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة لانضمامها إلى تنظيم داعش.