أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

ايران..

مباحثات رئيس الجمهورية ورئيس وزراء أرمينيا الضيف حول الأمن والإستقرار والسلام بمنطقة القوقاز.

آفتاب يزد ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية .. يجب إلغاء ملف الإتهامات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

جوان ..

روبرت مالي رئيس الوفد الأمريكي المفاوض بفيينا يطلق تهديدات فارغة ضد إيران .

جمهوري اسلامي ..

روسيا تكذب تقارير تحدثت عن إستخدامها عسكريين أفغانا سابقين في الحرب بأوكرانيا .

خراسان ..

الكيان الصهيوني وخامس إنتخابات للكنيست في أربع سنوات , ومنافسة حادة بين نتنياهو ولابيد.

كيهان ..

نتنياهو يذعن .. إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان إستسلام مقابل حزب الله.

قدس ..

وزير التجارة البحريني يزور الكيان الصهيوني على رأس وفد كبير لإبرام إتفاق للتجارة الحرة .

وطن امروز ..

تزايد المخاوف في بلدان الإتحاد الأوروبي من مواجهة شتاء قاس في ظل نقص الغاز .

آرمان ملي ..

نتائج إستطلاعات الرأي بألمانيا تعكس تراجعا متسارعا لشعبية المستشار أولاف شولتز.

ابرار ..

تركيا تؤكد مواصلة رفضها إنضمام السويد وفنلندا لعضوية حلف الناتو ما لم تتحقق شروطها .

عصر ايرانيان ..

دمشق تنذر الكيان الصهيوني بتلقي رد سوري حازم على غاراته العدوانية.

مردم سالاري ..

جمهورية أذربيجان تعتزم إفتتاح سفارة لها في الكيان الصهيوني لتوطيد علاقات التعاون الثنائي .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( مخططات "إسرائيل " لتغيير الجغرافيا السياسية في القوقاز)..

جمهورية اذربيجان قررت افتتاح سفارة لها في فلسطين المحتلة لتوسيع علاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية سرية وطيدة مستمرة على مدى ثلاثة عقود بينها والكيان الصهيوني وذلك في تصميم سياسي للخروج بهذه العلاقات للعلن. باكو حرصت على اخفاء هذه العلاقات قدر الامكان لتفادي أية تعقيدات مع البلدان العربية والاسلامية, لكن انضام نظم عربية للتطبيع مع الكيان واندفاع تركيا لتوطيد علاقاتها معه شجع باكو .

" مؤسسة السلام في ستوكهولم أكدت أن الكيان مصدر السلاح الرئيس لباكو وأكدت محافل دولية أن الأخيرة مصدر رئيسي للنفط له"

لكن الموضوع الاكثر خطورة هنا هو ان الكيان الصهيوني لايفكر في التجارة فحسب في علاقاته مع باكو بل ان له مخططاته في اقامة مراكز تجسس بالقوقاز وفي ايجاد ارضية لتوطين يهود روس واوكرانيين فارين في مخيمات بجمهورية اذربيجان خلف ذريعة توطين مؤقت لنقلهم في المستقبل لفلسطين المحتلة. ان مايجري يزيد من احتمال وجود مخطط صهيوني مع قوى اقليمية لتغيير الجغرافيا السياسىية بجنوب القوقاز .

كيهان ..

في مقالها ( الإرهاب الداخلي يتهدد أمريكا ) كتبت صحيفة كيهان ..

امريكا مقبلة على انتخابات الكونغرس النصفية قريبا وسط مخاوف جدية من اتساع دائرة تهديدات الجماعات والتنظيمات العنصرية المتطرفة, وهي مخاوف باتت تطرح نفسها بقوة مع تعرض منزل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لاقتحام منطرف اراد اخذها كرهينة, وكذلك معى تلقي نواب بالكونغرس تهديدات بالقتل من مجهولين ..

"الشرطة الفدرالية ووزارة الأمن الداخلي بأمريكا حذرتا من تفاقم الشروخ السياسية والعرقية في المجتمع الأمريكي وتنامي العنصرية"

وزير الامن الداخلي " اليخاندرو مايوركاس" قتال بصراحية ان امريكا تواجه ارهاب داخلي متنامي يتمثل بوجود جماعات واتنطيمات يمينية عنصرية متطرفة تحمل السلاح, وبتفاقم اجواء الكراهية العنصرية في المجتمع الامريكي. ان الولايات المتحدة مقبلة في الواقع على مستقبل لا يخلو من خطر التفكك والتشرذم .

جمهوري اسلامي ...

في تقريرها ( زيارة وزير التجارة البحريني لفلسطين المحتلة ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

زيارة وزير التجارة البحريني للكيان الصهيوني على رأس وفد كبير يضم خمسين مسؤولا ترتبط وحسب الوزير "زايد الزياني" باجراء مباحثات لعقد اتفاقية للتجارة الحرة بين المنامة وتل ابيب .

"وزير التجارة البحريني شدد على أهمية توطيد العلاقات الثنائية مع الكيان في المجالات الإقتصادية والتجارية والعسكرية "

ومن المقرر وحسب هذا الوزير ان يقوم وفد من الكيان بزيارة المنامة لاستكمال المباحثات لابرام الاتفاقية قبل نهاية العام .

وجدير بالذكر ان النظام الخليفي بالبحرين يستعد لاجراء انتخابات نيابية وسط اجواء مقاطعة واسعة داخلية من ابرز دلائلها رفض الشعب البحريني للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في الشأن الليبي في مقالها ( حفتر يلوح بحرب مصيرية)..

ليبيا قد تنزلق في معارك ومواجهات ميدانية خطيرة بين مختلف الفرقاء مع استمرار وتفاقم الخلافات السياسية وتعثر محاولات الخروج من الأزمة .

وفي هذا الخضم حذر قائد الجيش الوطني اللواء المتقاعد خليفة حفتر من انه قد يضطر لاعلان حرب مصيرية لتحرير ليبيا مالم يتم التوصل لحل سياسي للأزمة, ودعا لانسحاب جميع القوات الاجنبية من ليبيا في اشار مبطنة لوجود قوات تركية.

"إن ليبيا تشهد وجود حكومتين الأولى برئاسة باشاغا مدعومة من البرلمان والأخرى إنتهت مهامها برئاسة الدبيبة بدعم تركي"

وتدعي كلا من الحكومتين احقيتها وشرعيتها وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الاوضاع الداخلية وسط مخاوف من عودة البلاد للمربع الاول الساخن مرة اخرى .

قدس ..

في مقالها " الحكومة المهزوزة " كتبت صحيفة قدس عن انتخابات الكنيست في فلسطين المحتلة ..

ان اجراء خامس انتخابات من نوعها خلال اربعة اعوم دليل صارخ بحد ذاته على غرق الكيان الصهيوني في أزمة سياسية اجتماعية خانقة من الصعب التكهن باية نهاية قريبة واقعية لها .

"إن ما يحدث في الكيان الصهيوني منذ سنوات هو توالي حكومات تقف على حافة الإنهيار لتعلن فشلها قبل إنتهاء مهامها"

رئيس الوزراء الاسبق بنيامين نتنياهو يحاول مرة اخرى العودة للسلطة عبر هذه الانتخابات في رهان على دخول حزب الليكود الذي يتزعمه في تحالفات مع احزاب يمينية صغيرة ومع حزب " عوتسما يهوديت " الاكثر تطرفا بالكيان بزعامة "ايتمار بن غفير " الذي يضع نتنياهو وكل ساسة الكيان المتطرفين في جيبه من حيث عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني. وبالطبع قد ينجح نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية في حالة فوز الليكود لكن حكومته ستكون رهينة بيد الاحزاب الصغيرة وبيد بن غفير لدى ظهور اي خلافات , وحالة التشرذم في الحكومات الائتلافية الصهيونية سبق ان اطاحت بنتنياهو نفسه وبحكومة نفتالي بينيت ايضا.