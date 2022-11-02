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ما سبب زيارة محافظ البنك المركزي العماني لطهران؟

ما سبب زيارة محافظ البنك المركزي العماني لطهران؟
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

يستضيف البنك المركزي الايراني غدا محافظ البنك المركزي العماني والوفد المرافق له.

العالم - ايران

اعلن ذلك المتحدث باسم البنك المركزي الايراني وقال : ان تطوير العلاقات المصرفية والدولية فيا بين البلدين سيكون محور المباحثات بين "علي صالح عبادي" و "طاهر بن سالم العمري".

وسيعقد هذا الاجتماع غدا بينما قال روبرت مالي ، الممثل الامريكي الخاص في شؤون إيران، قبل يومين، إننا نحاول بسرعة إعادة الأمريكيين الثلاثة المحتجزين في إيران، وهذه أولوية لإدارة بايدن.

وكانت وكالة "نورن نيوز" قد أعلنت في وقت سابق عن طريق نشر خبر حصري ؛ ان الاتفاقات المتعلقة بتبادل السجناء بين إيران وامريكا، وكذلك الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في كوريا الجنوبية، والبالغة 7 مليارات دولار، كانت قد أبرمت قبل أشهر، ومؤخراً، مع إعلان استعداد أمريكا لذلك يتم القيام بتنفيذ الاتفاقات السابقة .

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ما سبب زيارة محافظ البنك المركزي العماني لطهران؟