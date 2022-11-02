لماذا لا تجرؤ سلطات السعودية على اصدار حكم الاعدام بحق سلمان العودة؟

العالم- السعودية

وفي مداخلة تلفزيونية على قناة "نبأ" السعودية المعارضة نشرها على صفحته الشخصية في موقع تويتر قال عطيف ان السلطات السعودية تؤجل محاكمات بعض المعتلقين ويرجح استمرار تواجدهم في السجون لان اصدار احكام الاعدامات بحقهم سيكون صادما للمجتمع السعودي فتؤجل محاكماتهم.

واشار الى ان محاكمة المعتقل حسن فرحان الماكي تأجلت 16 مرات، مضيفا: بما ان اعدام بعض الشخصيات المعروفة مثل سلمان العودة وهو رجل ستيني سيكون صادما للسعوديين فنرى ان محاكمته مؤجلة منذ 4 سنوات.

وتابع: لايريد السلطات السعودية ان يكون موت سلمان العودة صادما فتفضل ان يتوفى داخل السجن وتبدو وفاته للناس وفاة طبيعية.

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