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عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية تفضح انتهاكات 'إسرائيل'

عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية تفضح انتهاكات 'إسرائيل'
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأربعاء، عن تطلعه إلى تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لـ”فضح” ممارسات "إسرائيل".

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال كلمة له في القمة العربية المنعقدة بالجزائر.

وقال عباس مخاطبا الزعماء العرب: “نتطلع لدعمكم من خلال إصدار قرارٍ بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات الاحتلال، وشرح روايتنا، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام”.

وأضاف عباس، أن "إسرائيل" تعمل على تقويض حل الدولتين، وتنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة معها، وتمارس إجراءات أحادية الجانب”.

وأردف: “لم تترك "إسرائيل" لنا خيارا، سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، والذهاب للمحاكم الدولية، والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا”.

ومنذ عام 2014، توقّفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لرفض تل أبيب وقف الاستيطان وتنكرها لمبدأ “حل الدولتين”.

وتابع عباس مخاطبا القمة العربية: “نتطلع إلى دعمكم لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور عام 1917، وصك الانتداب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني، وارتكاب تل أبيب أكثر من 50 مذبحة، وما تلا ذلك من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية”.

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عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية تفضح انتهاكات 'إسرائيل'