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مغردون: السعودية تحاول ان ترضي "اسرائيل" بإحتفال الهالوين الوثني اليهودي

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

ما زال موسم الرياض الذي يُشْرِف عليه تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما زال يثير جدلا واسعا على خلفية التفَلُت الذي تشهده فعاليات الموسم، وأبرزها هذا العام احتفالات الهالوين التي تثير غضبا واسعا لدى السعوديين.

خاص العالم

على مواقع التواصل غضب واسع وانتقادات لاذعة للمسار الذي تأخذه السعودية في ظل سياسات ولي العهد. في هذا السياق غرد "الفيصل أبو زيتون": منظر مخيف ومحزن ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية إلى ما يسمونه الإنفتاح وما هو إلا بتقليد أعمى للثقافة الغربية.

حساب بعنوان "كمسري طيران" من صمر علق بدوره: مجتمع كان مغلق ما شفوش اللحمة شافوا الهالوين اتهبلوا. الحمد لله كنا بنتعاير بشارع عندنا اسمه شارع الهرم اصبحت السعودية شارع الهرم ولسه كازابلاناكا ولاس فيجاس والله اعلم بالقادم عليهم.

"الياس شرف الدين" علق أيضا: الإحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة؛ والإحتفال بالهالوين "اليهودي" مستحب ومأجورٌ فاعله، السعودية تحاول ترضي إسرائيل بأي ثمن.

"عبدالله الغامدي" علق: في السعودية الجرأة على مقام الرسول محمد والاحتفال بالهالوين بحماية الدولة فمن السبب وكيف نتصدى لها.

أما "فهد الغفيلي" فغرد: قبل سنوات، كان يُنظر لعيد الهالوين في المملكة بأنه عيد وثني. اليوم، ابن سلمان وآل الشيخ جعلوا منه مناسبة يحتفل فيها المواطنون.

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