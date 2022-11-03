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شاهد.. السفارة الايرانية في بيروت تقيم مجلس تأبين لشهداء مجزرة شيراز

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

اقامت السفارة الايرانية في بيروت صباح اليوم الخميس مراسم تأبين على شرف ارواح شهداء مجزرة مرقد السيد"شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، في بيروت، إن السفارة الايرانية فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا لاستقبال سجل وباب التعازي لشخصيات تعم السفارة لتقديم واجب العزاء باشهداء الهجوم الارهابي على مدينة شيراز.

وأضاف، أن من الشخصيات البارزة التي وصلت لمراسم التأبين رئيس الجملس السياسي لحزب الله أية الله السيد ابراهيم أمين السيد، وكذلك رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد وبعض الممثلين للفصائل الفلسطينية، على سبيل حركة ممثل حركة حماس.

واشار مراسلنا الى أن مراسم التأبين ستستمر الى المنتصف النهار، حيث من المقرر ان يحضرها شخصيات نيابية وحزبية لتقديم العزاء لسفير الجمهورية الاسلامية في بيروت بشهداء مجزرة شيراز.

وقال ممثل حركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا في بيروت لمراسل العالم: "إن هذه الجريمة محاولة لكسر رأس المقاومة، ومحاولة لاضعاف هذا المحور من خلال ضرب العمود الفقري الاساسي والداعم الرئيس لهذا المحور ولحركات المقاومة في المنطقة، ولكن نحن على يقين ان كل محاولاتهم ستبؤ بالفشل، وهذه الجريمة النكراء كما عودنا الاستكبار العالمي على جرائهمه هي جريمة من سلسلة جرائم يرتكبها بشكل دائم ضد شعبنا وامتنا وهذا المحور، وضد مقاومتنا، بالتالي كل ما يحاول هذا العدو لن يصل الى النتيجة التي يريدها، وبالتاكيد سننتصر ونحقق الانجازات تلو الانجازات حتى نتخلص من هذا المشروع الصهيو اميركي في المنطقة".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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