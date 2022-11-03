الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة الأسيرة الأولى في الثورة الفلسطينية المعاصرة

وفاة الأسيرة الأولى في الثورة الفلسطينية المعاصرة
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

نعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المناضلة الوطنية الكبيرة فاطمة البرناوي، أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي توفيت اليوم الخميس، في مصر عن عمر ناهز 83 عاما.

العالم- فلسطين

وأوعز لسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، بإنجاز كافة الترتيبات اللازمة واللائقة بتاريخ المناضلة البرناوي المشرف.

ولدت المناضلة برناوي في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري ولأم أردنية فلسطينية، وشارك والدها في ثورة عام 1936، وعادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الأفريقية، وما أن بلغت الثامنة عشرة حتى التحقت في صفوف حركة "فتح".

وكانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأمضت 10 سنوات في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنها وإبعادها للخارج في 11/11/1979، ثم عادت إلى قطاع غزة عام 1994، وتولت قيادة الشرطة النسائية، ومنحها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005.

روابط ذات صلة

"الجهاد" تنعى الشهيد ريان وتؤكد أن الإرهاب الصهيوني لن ينال من صمود شعبنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفاوضات مصرفية بين إيران وعمان في طهران

إفتتاح مركز “نور للتنمية المجتمعية” في مخيم اليرموك

اللواء باقري: الثورة الإسلامية تحدت هيمنة أميركا الهشة اقليميا ودوليا

ناشط سعودي مخاطبا بن سلمان: حتى أولاد عمّه لم يسلموا من بطشه!

بعد فوز " نتنياهو".. ماذا يحدث داخل كيان الاحتلال؟

شاهد.. تظاهرات في البحرين رفضاً للانتخابات وتضامناً مع المعتقلين