مراسل العالم: البرلمان اللبناني يصادق على استمرار حكومة ميقاتي بتصريف الاعمال

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وأضاف، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اعلن عن عقد جلسة للبرلمان يوم الخميس المقبل العاشر من نوفمبر سيعقد أجل اختيار رئيسا للجمهورية.

واشار مراسلنا الى أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر ما خرج به مجلس النواب من توصية كان مقبولا لدى التيار وخاصة دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

واوضح مراسلنا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يأمل ان تكون الفترة المتبقي لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية فترة حوار ونقاش بين الكتل النيابية، حتى يظفر المجلس يوم الخميس المقبول تسمية رئيسا للجمهورية.

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