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ملك الاردن يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا

ملك الاردن يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الخميس، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أهمية تثبيت الاستقرار بسوريا بخاصة في الجنوب السوري.

العالم - سوریا

وخلال اللقاء الذي جرى في عمان، أشار الملك عبدالله إلى "أهمية تفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين".

وتناول اللقاء الأعباء التي يواجهها الأردن جراء الأزمة السورية، بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء جهود حل الأزمة الأوكرانية ومعالجة تبعاتها

وعرض الجانبان القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد الملك مواصلة الأردن جهوده في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

المصدر: RT

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