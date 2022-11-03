رعب يعيشه المستوطنون في الضفة المحتلة

العالم - غياهب الكيان

رعب حقيقي يعيشه المستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وبسبب تصاعد هجمات المقاومين الفلسطنيين والمخاوف التي تطلقها الاجهزة الأمنية الصهيونية، ما جعل العيش في المستوطنات جحيما حقيقا.

الجيل الفلسطيني الجديد يثير الرعب في قلوب الصهاينة الذين يرون فيه خطرا كبير ا على حياتهم وكيانهم.

وتطرق البرنامج الى ممارسة الكيان الصهيوني سياسية التميز والعنصرية تجاه اليهود الايثوبين على خلفية العرق واللون.

وباتت عملية سرق الاسلحة من مخازن جيش الاحتلال في القواعد العسكرية للكيان ظاهرة منتشرة لا سيما في الجنوب حيث تنقل هذه الاسلحة الى العصابات المنظمة.

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