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رعب يعيشه المستوطنون في الضفة المحتلة

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "غياهب الكيان في أحدث حلقاته، المخاوف الصهيونية من الجيل الفلسطيني الجديد في القدس والضفة المحتلتين وكذلك تفاقم العنصرية بحق اليهود الثيوبيين وانتشار ظاهرة سرقة الاسلحة من  قواعد جيش الاحتلال وتحول شوارع "تل ابيب" الى مرتع لعصابات الجريمة والمخدرات.

العالم - غياهب الكيان

رعب حقيقي يعيشه المستوطنون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وبسبب تصاعد هجمات المقاومين الفلسطنيين والمخاوف التي تطلقها الاجهزة الأمنية الصهيونية، ما جعل العيش في المستوطنات جحيما حقيقا.

الجيل الفلسطيني الجديد يثير الرعب في قلوب الصهاينة الذين يرون فيه خطرا كبير ا على حياتهم وكيانهم.

وتطرق البرنامج الى ممارسة الكيان الصهيوني سياسية التميز والعنصرية تجاه اليهود الايثوبين على خلفية العرق واللون.

وباتت عملية سرق الاسلحة من مخازن جيش الاحتلال في القواعد العسكرية للكيان ظاهرة منتشرة لا سيما في الجنوب حيث تنقل هذه الاسلحة الى العصابات المنظمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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رعب يعيشه المستوطنون في الضفة المحتلة