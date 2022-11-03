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الاحتلال يكشف أسباب اغتياله القائد فاروق سلامة في جنين

الاحتلال يكشف أسباب اغتياله القائد فاروق سلامة في جنين
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، أسباب اغتياله الشهيد القائد في سرايا القدس- كتيبة جنين فاروق سلامة في مخيم جنين عصر اليوم.

العالم ـ فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال :" أن سلامة كان يتعاون مع مجموعة "عرين الأسود" وتم اعتقال 5 مطلوبين آخرين يعملون معه".

وبين أن عملية اغتيال سلامة نفذت بالتعاون مع الشاباك، بعد معلومات دقيقة حول نواياه تنفيذ عملية كبيرة ضد قوات الجيش.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال، للشهيد القائد سلامة تهمة المشاركة في عملية قتل الضابط نعوم راز منذ أشهر في جنين.

ونشر المتحدث باسم الجيش صورة للأسلحة التي كانت بحوزة الشهيد سلامة، والذي اغتالته القوة الخاصة بعد خوضه اشتباكا بعد محاصرته في مخيم جنين.

يذكر أن الشهيد فاروق سلامة استشهد جراء عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة "إسرائيلية" خاصة، دخلت مخيم جنين بسيارات مدنية، اندلعت على اثرها اشتباكات عنيفة بين مجاهدى سرايا القدس -كتيبة جنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن ارتقاء شهيدان و4 اصابات وصفت جراحهم بالطفيفة وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

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