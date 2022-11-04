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برلماني ايراني: على القضاء التعامل مع المشاغبين دون أي تسامح

برلماني ايراني: على القضاء التعامل مع المشاغبين دون أي تسامح
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

دعا "حسن شجاعي" نائب اهالي مدينة أبهر في البرلمان الايراني السلطة القضائية الى التعامل مع المشاغبين دون أي تسامح ومعاقبة رؤسائهم حسب ما جاء في القانون.

العالم - ايران

وأشار "شجاعي" الى اعمال الشغب الأخيرة مؤكدا أن الأمر الاول الذي يجب التركيز عليه هو الفصل بين القائمين بأعمال الشغب الأخيرة والمحتجين وذلك لأن الوضع الاقتصادي غير المناسب أدى الى عدم رضا جزء من المجتمع الايراني حسب وكالة انباء فارس.

وأضاف قائلا: لقد جرت في الماضي احتجاجات لشرائح مختلفة بصورة سلمية ازاء بعض الامور، لذا فإنه يجب توفير الارضية واقامة البنى التحتية للاعتراف رسميا بحق الاحتجاج سلميا.

وشدد نائب اهالي مدينة "أبهر" في البرلمان على أن الشعب الايراني يعارض اعمال الشغب ومن يريد الاخلال بالأمن، حيث أن المتضرر في زعزعة الامن هو الشعب والتي لا يمكن تحملها أبدا.

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