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لجنة الاعتصام السلمي تكشف عن مخطط جديد لدول العدوان تجاه المهرة اليمنية

لجنة الاعتصام السلمي تكشف عن مخطط جديد لدول العدوان تجاه المهرة اليمنية
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

كشف متحدث لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة في اليمن، علي مبارك محامد، عن مخطط جديد للاحتلال السعودي الإماراتي، في محافظة المهرة، بعد إفشال محاولاته السابقة.

العالم - اليمن

وقال بن محامد في صفحته على فيسبوك، إن “المحاولات مستمرة لإدخال المهرة في الفوضى والعبث فيها من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته”.

وأضاف: “لقد أفشلت لجنة الاعتصام كل المؤامرات والمخططات السابقة التي تستهدف المهرة والنسيج المجتمعي والتحريض المستمر ضد القيادات الوطنية الرافضة للقوات الأجنبية بالمحافظة”.

وأوضح أنه: “بعد إفشال كل تلك المحاولات نكتشف مخططاً جديداً من قبل دول الاحتلال السعودي الإماراتي”.

ولفت الى أن هناك “ترتيبا لزيارة للزبيدي ومعين ووزير النقل التابع للانتقالي إلى المهرة لإبرام صفقات مشبوهة وتأجير السواحل وإقلاق الأمن والاستقرار بالمحافظة وفي مثل هذا التوقيت بالضبط مع الغليان الشعبي ضد هذه الزيارة التي تحضر إلى محافظتنا”.

واعتبر ناطق لجنة اعتصام المهرة، هذه التحركات استفزاز للمواطنين في المهرة، محملاً من يقوم بهذه الإجراءات المسؤولية عما تؤول إليه نتائج تلك الزيارة.

ودعا بن محامد، جميع أبناء المهرة لإفشال ورفض مثل هذه الزيارات وما ينتج عنها من صفقات، وعدم السماح لشرعنة بيع موانئ المهرة تحت أي مسمى في ظل فراغ دستوري تعيشه البلاد.

واختتم متحدث لجنة اعتصام المهرة بيانه بالقول: “نعتبر توقيع وإبرام أي اتفاقيات باطلة ولن نسمح بتمريرها”.

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