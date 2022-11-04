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باكستان: أنصار عمران خان ينظمون مظاهرات احتجاجا على محاولة إغتياله

باكستان: أنصار عمران خان ينظمون مظاهرات احتجاجا على محاولة إغتياله
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية بأنه "نظم أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان،مظاهرات اليوم الجمعة، احتجاجا على "محاولة اغتياله" عمت جميع انحاء باكستان ، فيماقابلت قوى الامن المظاهرات بالاعتقالات الجماعية وقنابل الغاز المسيل للدموع."

العالم- باكستان

هذا وشهدت المدن الباكستانية الخميس، مظاهرات عقب إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر محاولة اغتيال استهدفته بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن "الشعب في العاصمة إسلام آباد وعدة مدن أخرى على رأسها كراتشي ولاهور وفيصل آباد وبيشاور، نزل إلى الشوارع للاحتجاج على الاعتداء الذي تعرض له زعيم "حركة إنصاف" خان".

وحرق المتظاهرون إطارات مطاطية في عدة مدن وأغلقوا الطرقات، ما أدى إلى شل حركة المرور في مدن كثيرة.

وطالب المتظاهرون بالقبض على الفاعلين وتسليمهم للعدالة، وأكدوا أن عمران خان خط أحمر بالنسبة لهم، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، نجا خان من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة نظمها بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب، حيث تعرض خلالها لإصابات طفيفة، فيما قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حركة إنصاف" فيصل جاويد.

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باكستان: أنصار عمران خان ينظمون مظاهرات احتجاجا على محاولة إغتياله

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