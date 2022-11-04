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مسيرات حاشدة بغزة نصرة للقدس ودعما المقاومة بالضفة

مسيرات حاشدة بغزة نصرة للقدس ودعما المقاومة بالضفة
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة نظمتها حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، ظهراليوم الجمعة، وسط قطاع غزة نصرة للقدس ودعما للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

وقال القيادي في حركة حماس إياد فنونة خلال مهرجان "الأقصى في خطر" الذي نظمته حركة "حماس" في المنطقة الوسطى إننا "سنبقى نقاوم المحتل حتى دحره وتحرير فلسطين".

وأكد "المسجد الأقصى في خطر شديد ويتعرض لظلم صهيوني كبير".

ووجه" التحية للمقاومين الذين ينفذون عملياتهم في قلب القدس"، مشددا على أن "حماس" وكتائب القسام ستبقى مساندة للمقاومة في الضفة والقدس".

ووجه "رسالة إلى عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف بن غفير "قائلا "لن تستطيع أن تحمي رأسك أو رؤوس المستوطنين".

ونبه إلى أن "المستوطنات في الضفة والقدس لن تبقى آمنة بعد اليوم."

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