لوكاشينكو: 'بيلاروس وروسيا' ستشكلان مجموعة أقمار اصطناعية مشتركة

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وقال لوكاشينكو اليوم الجمعة في لقاء مع ممثلي العاملين في مؤسسة التكنولوجيا الحيوية الوطنية البيلاروسية: "لقد اتفقنا مع روسيا على إنشاء مجموعة مشتركة من الأجهزة الفضائية لاستخدامها ليس فقط للأغراض العسكرية، روسيا ضخمة، ونحن تمكنا من حشر أنفسنا في هذا البرنامج ومع الروس سنقوم بتصنيع هذه الكوكبة من الأقمار الاصطناعية".

وأشار إلى أن "بيلاروس اليوم لديها "قمر اصطناعي يقوم برصد وتصوير جسم بطول 35 سم من ارتفاع 500-600 كلم". وقال لوكاشينكو: "لذلك، نحن نقوم بخطوات هائلة هنا".

وشدد رئيس بيلاروس، على" أن رائد فضاء بيلاروسيا سيتوجه في القريب العاجل إلى الفضاء".