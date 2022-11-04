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لوكاشينكو: 'بيلاروس وروسيا' ستشكلان مجموعة أقمار اصطناعية مشتركة

لوكاشينكو: 'بيلاروس وروسيا' ستشكلان مجموعة أقمار اصطناعية مشتركة
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن" خطط لإنشاء مع روسيا مجموعة من الأقمار الاصطناعية لتنفذ في المدار الفضائي مختلف المهام بما في ذلك العسكرية".

العالم- أوروبا

وقال لوكاشينكو اليوم الجمعة في لقاء مع ممثلي العاملين في مؤسسة التكنولوجيا الحيوية الوطنية البيلاروسية: "لقد اتفقنا مع روسيا على إنشاء مجموعة مشتركة من الأجهزة الفضائية لاستخدامها ليس فقط للأغراض العسكرية، روسيا ضخمة، ونحن تمكنا من حشر أنفسنا في هذا البرنامج ومع الروس سنقوم بتصنيع هذه الكوكبة من الأقمار الاصطناعية".

وأشار إلى أن "بيلاروس اليوم لديها "قمر اصطناعي يقوم برصد وتصوير جسم بطول 35 سم من ارتفاع 500-600 كلم". وقال لوكاشينكو: "لذلك، نحن نقوم بخطوات هائلة هنا".

وشدد رئيس بيلاروس، على" أن رائد فضاء بيلاروسيا سيتوجه في القريب العاجل إلى الفضاء".

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