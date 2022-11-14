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ظاهرة الشفق القطبي وكيف يحدث

ظاهرة الشفق القطبي وكيف يحدث
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشاهد صور مذهلة لظاهرة الشفق القطبي في سماء النرويج والسويد وفنلندا و بأيسلندا

العالم - منوعات

هذه الصور ليست مأخوذة من فيلما سينمائيا إنما هي حقيقية لظاهرة طبيعية تدعى الشفق القطبي. تحدث هذه الظاهرة فقط في قطبي الكرة الأرضية حيث يظهر أضواء متموجة في السماء تشكل منظرا خلابا يضفي بهجة على من يشاهده.

تحدث ظاهرة الشفق القطبي عند اصطدام الرياح الشمسية المحملة بالإلكترونات مع عناصر الغلاف الجوي، ونتيجة لهذا الاصطدام تنبعث هذه الأشعة مشكلة ألوانا مختلفة في السماء. وتختلف الالوان باختلاف العنصر المصطدم به والارتفاع الذي حدث فيه الاصطدام، فالأكسجين مثلا يبعث الأخضر والاحمر على ارتفاعات متفاوتة، أما النيتروجين فيبعث الأزرق والبنفسجي.

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