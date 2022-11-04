الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

غانتس: 'إسرائيل' تتجه لمزيد من الإنقسام

غانتس: 'إسرائيل' تتجه لمزيد من الإنقسام
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، إن "هناك حاجة لإقامة حزب وسط عابر للكتل السياسية، في الوقت الذي تتجه فيه "إسرائيل" إلى الإنقسام والتطرف".

العالم- الاحتلال

وخسر غانتس الذي كان ضمن تحالف انتخابي مع رئيس وزراء كيان الاحتلال يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء الماضي، لصالح زعيم المعارضة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو الذي يتجه لتشكيل حكومة من أقصى اليمين "الإسرائيلي".

وقال غانتس في تغريدات على تويتر: "هذه عطلة نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لي، نتائج الانتخابات مدوية ولا لبس فيها، ويجب أن نقبلها ونحترمها ونتصرف كما ينبغي أن نتصرف في ظل الديمقراطية".

وأضاف: "أعتقد أنه في وقت انقسام وتطرف "إسرائيل" يتطلب الأمر حزب وسط عابرا للكتل".

وحصل معسكر نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست ما يؤهله لتشكيل حكومة .

ويضم تحالف نتنياهو إضافة لحزب "الليكود" بقيادته حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين (حريديم)، وتحالف "الصهيونية الدينية" الذي يقوده المتشددان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

روابط ذات صلة

شاهد.. اليمين الإسرائيلي يعود الى السلطة بقيادة نتنياهو

غانتس في أنقرة.. أين محل القضية الفلسطينية في السياسة التركية؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: لن نسمح أبدا للقوى الأجنبية بتحقيق هدفها بإضعاف روسيا

غانتس: 'إسرائيل' تتجه لمزيد من الإنقسام

حماس من وسط غزة ترسل رسالة تحد للاحتلال.. مفادها+ فيديو

اعتقال خلية لزمرة خلق الارهابية في شيراز

مقتل 100 مسلح من 'الشباب' بعملية عسكرية في الصومال

كنعاني: من الأب الروحي لـ'داعش' يأتي التحرير بأسلوب 'داعش'