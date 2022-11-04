حماس من وسط غزة ترسل رسالة تحد للاحتلال.. مفادها+ فيديو

العالم - مراسلون

حيث انطلق أنصارها من كافة مساجد المحافظة وتجمعوا في مهرجان نظمته الجماهير بالقرب من المنطقة التي قصفت الليلة الماضية بشكل عنيف من الطيران الحربي الاسرائيلي وقد شارك في المهرجان نخبة من عناصر عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في رسالة تحد للاحتلال.

أصوات القصف ومشاهد النيران اعادت للاذهان ليلة الحزام الناري الذي نفذه الاحتلال في عدوان عام 2021 فقد قصفت طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة بصواريخ ارتجاجية هزت اركانها.

وما ان تنفس النهار حتى خرج الالاف من كافة مساجد مخيم المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع في مسيرات حاشدة شارك فيها الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي لمراسل قناة العالم: "نحن هنا في غزة نعد العدة وويوم قريبا ستلتقي بنادق المجاهدون هنا في غزة مع بنادق والمجاهدين والمقاومين في الضفة الغربية في القدس وفي الداخل المحتل لذلك فليفهم هذا المحتل ان هذه الثورة قامت ولن تخدم باذن الله سبحانه وتعالى الا باذن رحيل هذا المحتل".

وقالت عضو المجلس التشريعي هدى نعيم لمراسلتنا: "نحن وان كنا في غزة نواجه العدوان والحرب والحصار ولكننا سنضل ننصر الاقصى ما بقيي فينا طفل صغير يحبو يحفظ سورة الاسراء".

المقاومة حذرت كثيرا وخرجت عن صمتها أمس في رسالة للاحتلال بأن البندقية في غزة والضفة يمكن ان تضغط على ذات الزناد.

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