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بوتين: لن نسمح أبدا للقوى الأجنبية بتحقيق هدفها بإضعاف روسيا

بوتين: لن نسمح أبدا للقوى الأجنبية بتحقيق هدفها بإضعاف روسيا
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الروس لن يسمحوا أبدا للقوى الأجنبية بإضعاف روسيا، وسيدافعون عنها كأسلافهم الأبطال على مر التاريخ".

العالم- روسيا

وقال بوتين في اجتماع بمناسبة الذكرى الـ10 لإعادة تأسيس الجمعيات التاريخية والعسكرية الروسية: "الأحداث التي تشهدها أوكرانيا صعبة ومريرة لأن المواجهة في الواقع تدور بين أبناء شعب واحد".

ولفت بوتين إلى" اضطرابات عام 1917، حيث دفعت القوى الأجنبية بمصالحها على حساب مأساة الشعب الروسي، وسعت وراء مصالحها، وأضعفت روسيا".

وقال: "اليوم يزودون أوكرانيا بالسلاح ويرسلون إليها المرتزقة من كل حدب وصوب، غير آبهين بمصير شعبها لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية على حساب أوكرانيا وشعبها، اللذين وقعا ضحية لهذه الأهداف".

وأضاف: "ممارساتهم هذه بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الأوكراني، وهدفهم إضعاف روسيا وتفكيكها وتدميرها".

وختم بالقول: "لن نسمح بذلك أبدا وسنذود عن أمتنا كما دافع عنها آباؤنا وأجدادنا الأبطال".

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بوتين: لن نسمح أبدا للقوى الأجنبية بتحقيق هدفها بإضعاف روسيا

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