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'البنتاغون': حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

'البنتاغون': حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، عن "تخصيص الولايات المتحدة 400 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا".

العالم- الأميركيتان

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إن "حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل 45 دبابة من طراز تي- 72".

"سيتم تسليم جزء من الدبابات إلى أوكرانيا بحلول نهاية ديسمبر... من المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم في عام 2023".

وكشفت سينغ أن "الولايات المتحدة تقوم بتحديث الدبابات السوفيتية الصنع وتسليمها للقوات الأوكرانية مع هولندا وجمهورية التشيك".

وتشمل المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا 250 ناقلة جند مدرعة من طراز إم 1117، و40 قاربًا مدرعًا، و1100 طائرة دون طيار من طراز "فوينيكس غوست".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، إن "واشنطن ستقدم لأوكرانيا 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية، والتي ستشمل أسلحة وذخيرة ومعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية."

وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق بأكثر من 18.5 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.

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'البنتاغون': حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار