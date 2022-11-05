السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن لم تعرض تنظيم اجتماع بين بايدن وبوتين

واشنطن لم تعرض تنظيم اجتماع بين بايدن وبوتين
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، للصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تقدم أي مقترحات بشأن اجتماع محتمل بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.

العالم - الأميرکيتان

وقال أنطونوف: "لم نتلق أي مقترحات محددة بشأن هذه المسألة".

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيحضر قمة مجموعة العشرين في بالي في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر. ولم يقرر بوتين بعد ما إذا كان سيحضر الاجتماع رفيع المستوى.

ونفى البيت الأبيض، الشهر الماضي، صحة تقارير إعلامية تزعم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول تحاشي أي لقاء ولو عابر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر بمدينة بالي الإندونيسية.

وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق، أنه لا ضرورة لعقد لقاء مع بايدن خلال قمة مجموعة العشرين، لافتاً إلى عدم توفر الأرضية المناسبة حتى الآن لإجراء أي مفاوضات.

وقال بوتين للصحفيين، رداً على سؤال حول مشاركته في قمة مجموعة العشرين، وما إن كان مستعداً لعقد مباحثات مع بايدن: "عليكم أن توجهوا هذا السؤال إليه [لبايدن]، إن كان مستعداً لإجراء محادثات معي أم لا. بصراحة، لا أرى حاجة لذلك، وحتى الآن لا توجد أي أرضية للمفاوضات".

وتتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والسعودية، وتركيا والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، كما تضم اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

روابط ذات صلة

بوتين: لن نسمح أبدا للقوى الأجنبية بتحقيق هدفها بإضعاف روسيا

شولتس يدعو بكين للضغط على موسكو ويطلب من بوتين تمديد اتفاق تصدير الحبوب

بوتين يهدد بفسخ اتفاق الحبوب حال انتهاك الضمانات

بوتين يتحدث لإردوغان عن إمكانية عودة موسكو لاتفاق الحبوب بشروط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن لم تعرض تنظيم اجتماع بين بايدن وبوتين

باحث مصري يعلق على أسباب تراجع بايدن عن تصريحاته العنترية حول إيران

شاهد.. تظاهرات متجددة في البحرين تطالب بمقاطعة الانتخابات

مجلس الأمن يفشل في توحيد موقفه تجاه كوريا الشمالية

البرلمان الفرنسي يرفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة

وفاة جريح جديد من جرحى انفجار مرفأ بيروت