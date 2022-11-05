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بايدن: إيلون ماسك اشترى منصة تنثر الأكاذيب في أرجاء العالم

بايدن: إيلون ماسك اشترى منصة تنثر الأكاذيب في أرجاء العالم
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إن إيلون ماسك اشترى منصة تواصل اجتماعي تبث الأكاذيب في جميع أنحاء العالم.

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن خلال حملة لجمع التبرعات: "والآن ما الذي يقلقنا جميعا: يخرج إيلون ماسك ويشتري زيا يبث هذه الأكاذيب في جميع أنحاء العالم ... لم يعد هناك محررون في أمريكا. ولا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يكون الأطفال قادرين على فهم ما هو على المحك؟".

وسرحت شركة تويتر نصف قوتها العاملة يوم الجمعة لكنها قالت إن التخفيضات كانت أصغر في الفريق المسؤول عن منع انتشار المعلومات المضللة، حيث سحب المعلنون الإنفاق وسط مخاوف بشأن الإشراف على المحتوى.

ويوم الاثنين الماضي، قال الملياردير إيلون ماسك، إنه سيكون الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، منصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.

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