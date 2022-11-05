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المغرب اختلق دعوة مزعومة للرئيس الجزائري لزيارة البلاد عبر "مناورة دنيئة وغير لائقة"

المغرب اختلق دعوة مزعومة للرئيس الجزائري لزيارة البلاد عبر
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بـ”تسويق الوهم عن طريق التزوير الضعيف” عبر اختلاق دعوة مزعومة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لزيارة المغرب، واصفة هذه الخطوة بـ” المناورة الدنيئة وغير اللائقة”.

العالم - الجزائر

وقالت الوكالة في مقال لها “بعد انهزامه في آخر معقل له بسبب تصريحاته التافهة للصحافة العربية، لم يجد وزير الخارجية المغربي، في رحلته الدائمة للبحث عن الافكار الغبية، من حيلة أمامه سوى اختلاق دعوة مزعومة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لزيارة المغرب”.

وأضافت “وبما أن هذا الموضوع جاد ولا يمكنه أن يكون مادة للدعاية الكاذبة، فإن هذه المناورة الدنيئة وغير اللائقة والتي لم تنطل على أحد لا تعدو أن تكون تبريرا سخيفا لتخلف عن حضور الملك محمد السادس في آخر لحظة اشغال القمة العربية”.

وكشفت الوكالة أنه تم التأكيد على مشاركة الملك المغربي في القمة العربية التي انعقدت يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في العاصمة الجزائرية من خلال رسالة شفوية تم تبليغها لوزارة الخارجية الجزائرية قبل أن يتم التأكيد عليها عبر الجامعة العربية، فضلا عن تقديم طلبات للتحليق والهبوط لـ10 طائرات مخصصة لنقل الملك وولي العهد وباقي الوفد الملكي.

واسترسلت تقول “لكن سرعان ما تبين انه ليس سوى سيناريو محبوك مسبقا، الأمر الذي ظهر جليا في تصرف الوزير المغربي حين وصوله لمطار الجزائر وأبدى تذمره لأنه لم يحظ بالاهتمام الذي يليق به علما انه تلقى نفس المعاملة حسب التقاليد الرسمية شأنه في ذلك شأن نظرائه من الوزراء العرب”.

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