أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 05 نوفمبر 2022

جمهوري اسلامي ..

مظاهرات شعبية ضخمة مناهضة لأمريكا في كل إرجاء البلاد باليوم العالمي لمقارعة الإستكبار.

ايران ..

الشعب يرد على مثيري الشغب بمسيرات مليونية في اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي .

آفتاب يزد ..

رئيس الجمهورية يرد على إدعاءات بايدن .. إيران تحررت قبل ثلاثة واربعين عاما.

وطن امروز..

البيت الأبيض يتراجع سريعا عن تصريحات بايدن الأخيرة بشأن ما وصفه بتحرير إيران .

ابرار ..

الرئيس التركي أردوغان يؤكد رغبته في توطيد العلاقات مع تل أبيب بعودة نتنياهو .

اطلاعات ..

روسيا تحذر من خطر إعادة " داعش" تنظيم صفوفه مرة أخرى في أفغانستان.

جوان ..

أجواء تصعيد بالغة الخطورة بين الكوريتين , مناورات جوية وصاروخية متزامنة للطرفين ونذر حرب .

خراسان ..

تفاقم الخلافات بين بلدان الإتحاد الأوروبي حول أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا .

سياست روز ..

بريطانيا ترحل لاجئين لأمريكا الجنوبية هذه المرة بعد رواندا في إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان .

ارمان امروز ..

إصابة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بجروح في محاولة إغتيال فاشلة .

كيهان ..

البنك المركزي البريطاني يحذر من دخول بريطانيا لمرحلة ركود إقتصادي طويل الأمد.

مردم سالاري ..

ديميتري ميدفيديف يصف الحرب بأوكرانيا بحرب روسيا المقدسة ضد الشيطان.

أبرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( فوز نتانياهو يرتبط بالتصعيد)..

عاد رئيس وزراء الكيان الصهيوني الاسبق بنيامين نتانياهو للسلطة عمليا بعد فوز حزب الليكود الذي يتزعمه والاحزاب اليمينية الاصغر في انتخابات الكنيست. وبالطبع امام نتانياهو تحديات عديدة ابرزها تصاعد قدرات المقاومة بغزة والضفة وكذلك اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي رفضه بنفسه في الكنيست.

"إن أية حكومة سيشكلها نتانياهو ستصعد محاولات الكيان لعرقلة إحياء الإتفاق النووي ومن إجراءاته الوحشية ضد الفلسطينيين"

ان الصهيونية غاصبة وعنصرية ووحشية بطبيعتها وتكوينها الذاتي, والذي حدث مؤخرا في انتخابات الكنيست يتمثل بصعود احزاب يعتبرها الصهاينة انفسهم اكثر عنصرية وتطرفا, وهذا يعني ان الضفة الغربية ستشهد المزيد من جرائم الاحتلال والمستوطنين ,وموجة وحشية صهيونية اكبر من سابقاتها, ويكفي ان نقول بأن حزب "الصهيونية الدينية" الذي وصل للسلطة بالتحالف مع الليكود في الانتخابات يتزعمه الارهابي الصهيوني "بن غفير " الذي قاد اقتحامات وحشية للمستوطنين للمسجد الاقصى بنفسه مرارا .

ايران ..

حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق كتبت صحيفة ايران في مقالها ( حادثة محاولة إغتيال عمران خان العجيبة )..

اصيب رئيس وزراء باكستان المعزول عمران خان بجرح في ساقه اثر تعرضه لاطلاق نار في محاولة اغتيال فاشلة خلال حضوره في تجمع لأنصاره. و قتل مهاجم والقي القبض على الاخر. ويبدو ان الاصابة غير خطيرة وان وضع خان مستقر.

"إن توقيت هذه المحاولة مع تصاعد الخلافات بين خان والحكومة أثار بعض التكهنات بكونها مجرد سيناريو لتعزيز شعبيته "

ويستند اصحاب هذا الاحتمال الضعيف على فكرة تقول ان هذه المحاولة الفاشلة تخدم موقف عمران خان بدرجة كبيرة مقابل الحكومة التي يتهمها باسقاطه بالتواطؤ مع امريكا حيث سيكون بامكانه اتهام اي مسؤول فيها بالوقوف وراء هذه المحاولة و تصعيد الضغوط لاجراء انتخابات مبكرة يراهن عليها للعودة للسلطة, لكن مع ذلك قد يكشف المستقبل عن ملابسات اخرى وراء المحاولة .

جمهوري اسلامي ...

في الشأن اليمني كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها (أنصار الله تتهم أمريكا بعرقلة تمديد الهدنة )..

اكدت حركة انصار الله اليمنية ان الولايات المتحدة تقف وراء افشال كل الجهود الداعية لوقف الحرب واحلال السلام في اليمني .

"هذا التأكيد جاء عبر بيان لوزارة خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية شدد على أن أمريكا مسؤولة عن الأزمة الإنسانية باليمن "

واوضح البيان بأن واشنطن وضعت عقبات عديدة في طريق كل جهود ومساعي احلال السلام في اليمن عبر مواصلة تسليح التحالف السعودي ةتشجيعه عمليا على مواصلة حربه الوحشية على الشعب اليمني وعلى رفض تمديد الهدنة .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( ما الذي يحدث بشبه الجزيرة الكورية ؟).

الاجواء دخلت في شبه الجزيرة الكورية مرحلة بالغة الخطورة, وتسخين ينذر باحتمال انفجار الاوضاع في اية لحظة وانزلاق جميع الاطراف المعنية في حرب لا يعرف حدودها ومداها احد.

"إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقومان منذ مدة بسلسلة مناورات مقابل إجراء كوريا الشمالية تجارب صاروخية جديدة"

بيونغ يانغ بدأت تشعر بتصاعد التهديدات الامريكية الكورية الجنوبية قرب مياهها الاقليمية فقامت مؤخرا بمناورات جوية ضخمة بمشاركة مئة وثمانين طائرة في رسالة واضحة لواشنطن وسيؤول بشأن جهوزيتها.

ان انتشار قوات امريكية ضخمة بكوريا الجنوبية واليابان والفلبين يشكل هاجس كبير لبيونغ يانغ الامر الذي يدفعها لتعزيز قدراتها الاستراتيجية مقابل مواجهة اي تهديد محتمل. ان شبه الجزيرة الكورية تقف على برميل بارود بكل معنى الكلمة اليوم ووصل التوتر درجة التلويح الضمني باستخدام النووي من قبل الطرفين .

ابرار ..

حول تطورات الساحة اللبنانية كتبت صحيفة ابرار في تقريرها (البرلمان يوافق على مواصلة مهام حكومة ميقاتي )..

وضع البرلمان اللبناني بجلسته يوم الخميس حدا لاجواء القلق من احتمال حدوث فراغ سياسي بعد انتهاء مهام ميشال عون الرئاسية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية, وكذلك بسبب اقالة عون لحكومة ميقاتي.

"البرلمان وافق على مواصلة حكومة ميقاتي لتصريف الأعمال مهامها لحين إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ".

واعلن رئيس البرلمان نبيه بري عن عقد جلسة تصويت الخميس المقبل ستكون الخامسة من نوعها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية .

ان الخلافات في مجلس النواب اللبناني حالت في اربع جلسات تصويت حتى الان دون حصول ايا من المرشحين الرئاسين على حد النصاب اللازم من اصوات النواب لتولي المنصب الرئاسي.