عودة نتنياهو توحد الفلسطينين حول خيار المقاومة

العالم - ما رأيكم

ويؤكد قادة في حركة الجهاد الاسلامي وجود موانع أساسية تحول دون تحقيق أمال الاحزاب المتطرفة المتحالفة مع بنيامين نتنياهو، موضحين ان نتنياهو لديه 10 سنوات خبرة في رئاسة الحكومة ويعرف كيف يدور الزوايا، فإذا ضغطت عليه الاحزاب اليمينية المتطرفة لن ينصاع الی مطالبها اذا لم يكن الطريق سالك لتحقيق نوايا تلك الاحزاب.

ويشير قادة في الجهاد الاسلامي الی ان الاحزاب اليمينية المتطرفة المتحالفة مع نتنياهو تبحث عن ترحيل الفلسطينيين من الاراضي المحتلة، موضحين ان المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس والاراضي المحتلة عام 48 والحاضنة الشعبية لهذه المقاومة والمقاومة في قطاع غزة، كلها عوامل مانعة لتنفيذ برامج هذه الاحزاب.

ويبيّن سياسيون فلسطينيون ان ترحيل الفلسطينيين من الاراضي المحتلة هو حلم صهيوني قديم ليس جديد، لكن هل يستطيع الصهاينة تحقيقه في هذا الوقت؟ الجواب هو ان تشكيل حكومة اكثر تطرفاً، سوف يكثر من فرص المواجهة الفلسطينية مع الاحتلال.

ويؤكد سياسيون فلسطينيون ان المقاومة هي التي ستحدد طبيعة المرحلة القادمة.

ويعتقد كتاب سياسيين ان الشعب الفلسطيني في أحسن حالات استعداده لمقاومة الاحتلال في عهد نتنياهو، معتبرين ان المقاومة الفلسطينية لديها خبرة جيدة في التعامل مع نتنياهو، فهو صاحب أطول فترة رئاسة وزراء في كيان الاحتلال والمقاومة تدرك تماماً انه لايفهم الا لغة واحدة هي لغة المقاومة.

ويوضح محللون سياسيون ان المقاومة لم تعد في غزة وحدها بل أصبحت كل الاراضي الفلسطينية مستعدة لمواجهة الاحتلال، ويعتبر هذا رداً طبيعياً ضد تغول الاحتلال وقتل المواطنين الفلسطينيين وسرقة الاراضي وتوسيع الاستيطان والهدم اليومي لبيوت الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين علی الحواجز.

ويؤكد محللون سياسيون انه لم يعد اليوم أي صوت فلسطيني يطالب بمفاوضات مع الاحتلال أو اللجوء الی حل سياسي مع المحتل.

ويعتبر كتاب سياسيين ان الاشكالية الوحيدة هي في بعض الدول التي تطبع علاقاتها مع الاحتلال، مطالبين هذه الدول بإعادة النظر في اتفاقيات التطبيع لأنها لم تكسب أي شيء من هذه الاتفاقيات.

ويقول صحفيون فلسطينيون ان فلسطين تشهد بروز جيل شاب واع يخرج في طولكرم ونابلس حتی الخليل ويؤمن بقناعة ان ما أخذ بالقوة لايسترد الا بالقوة.

ويوضح صحفيون فلسطينيون ان من يقوم بمواجهة الاحتلال اليوم هم مادون الثلاثين عام من الشبان الفلسطينيين وهم مواليد انتفاضة الاقصی فما فوق فلن يكون خياراً امام نتنياهو سوی ملاحقة المطاردين لكنه يعاني من وجود جبهات في شمال و جنوب فلسطين ومع هذه الجبهة في الضفة الغربية، ستنهار دولة الاحتلال.

ويؤكد ناشطون فلسطينيون ان تنافس اليمين واليمين المتطرف في "اسرائيل" هو علی قتل الفلسطينيين لكن هذه السياسة ستصطدم بالجدار فهناك مخزون ثوري وشبابي كبير لدی الشعب الفلسطيني ونموذج مقاوم في المدن الفلسطينية ودون ذلك، تشكل غزة ايضاً عائقاً كبيراً امام الاحتلال، لأن محور المقاومة في تصاعد وغزة ضمن هذا المحور.

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