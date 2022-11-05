وفد تجاري روسي يتفقد ميناء الشهيد رجائي جنوب ايران

العالم - ايران

وتهدف زيارة الوفد التجاري الروسي استكشاف القدرات البحرية والموانئ الإيرانية في محافظة هرمزكان كأهم محافظة ساحلية في البلاد، والتعرف على خطوط اتصال الموانئ في شمال إيران (أمير آباد وأنزلي وأستارا) وتقوية ممر ترانزيت شمال جنوب الدولي، وكذلك تطوير التبادل التجاري والترانزيت بين الهند وجنوب شرق آسيا عبر موانئ إيران إلى روسيا.

ويتضمن برنامج الوفد الروسي تفقد محطتي الحاويات ومحطات المواد المعدنية السائبة والترانزيت ومعدات وخطط تطوير هذا الميناء وكذلك الاجتماع مع شركات القطاع الخاص في المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء الشهيد رجائي.

ورافق الوفد التجاري الروسي في هذه الزيارة التفقدية، مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان، حسين عباس نجاد، حيث تم دراسة منشآت ميناء الشهيد رجائي لعبور المنتجات الروسية.

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء الشهيد رجائي 2400 هكتار، منها 220 هكتارًا للشحن والتفريغ، و24 هكتارًا من المستودعات المغطاة، و13 رصيفًا متعدد الأغراض للسلع العامة والسائبة، و9 أرصفة متعددة الأغراض للسلع العامة والنفطية، و7 أرصفة للحاويات كما يتم تجهيز 8 أرصفة للحاويات.